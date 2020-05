OBRAZEM: Podívejte se, jak to vypadá na silnici Most – Mariánské Radčice

Prošli jsme se po silnici Most – Mariánské Radčice, abychom těm, kteří se tam ještě nebyli podívat, přiblížili, jak to tam vypadá. Prohlédněte si to, co je ze silnice vidět.

Podívejte se, jak to vypadá na silnici Most – Mariánské Radčice. | Foto: Deník / Edvard Beneš

Silnice, stejně, jako prostory kolem jezera Most, čeká na svoje otevření, přesto na ní vládne poměrně čilý ruch. Hlavně zde potkáte cyklisty, kteří už se vydávají nejen na kondiční jízdy po cyklostezce, která silnici lemuje. V jednom případě dokonce i bruslaře na in-linech. Občas se zde ukáže i nějaké to auto. Zejména náklaďáky, co směřují na skládku odpadů Celio. Absolvovali jsme trasu od přesunutého kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě až po křižovatku za Červeným vrchem u Braňan. Výrobce interiérových prvků z Havraně dostal pokutu 120 tisíc korun Přečíst článek ›

