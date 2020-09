V paneláku bylo 48 bytů, které nájemníci postupně opustili. Zůstalo jen zdevastované torzo, kde hrozil úraz pádem. Demolici za víc než dva miliony korun nařídilo město Most, které sociálně vyloučenou lokalitu vlastní. Stavaři teď budou hromadu trosek třídit a odvážet. Hotovo má být na přelomu září a října. Na uvolněné ploše vyroste po terénních úpravách trávník.

Romové demolici uvítali. „Ale kontejnerové byty tu nechceme," shodli se čtyři místní mladíci. Bojí se, že v nich skončí nežádoucí Romové z města a v Chanově začnou další problémy. Kaku souhlasí. „Vypadalo by to tu jako v nějaké osadě,“ upozornil.

Sídliště Chanov vzniklo na okraji Mostu v letech 1978 a 1979. Mělo kino, kulturní středisko, samoobsluhu a další služby. Postupně na sídlišti převážili Romové a situace se začala výrazně zhoršovat mezi lety 1985 až 1988 po příchodu dalších rodin ze Slovenska či venkova. Kromě toho město tehdy tiše podporovalo výměny bytů romských rodin z města s neromskými z Chanova. Počet současných obyvatel se odhaduje na necelou tisícovku, z toho třetinu tvoří děti.

Od roku 2013 město zbouralo v Chanově čtyři poškozené paneláky. Na sídlišti jich zbývá osm. Bloky 2, 8, 11 a 13 jsou od roku 2012 opravené za 43 milionů korun. Město si půjčilo od České spořitelny, většinu nákladů ale pokryla dotace od EU. Úpravy veřejných prostranství stály osm milionů korun.

Původní sdružený projekt na revitalizaci sídlišť Chanov a Stovka počítal s tím, že do roku 2015 by se investovalo až 510 milionů korun, město by zaplatilo 134 milionů. V Chanově mělo vzniknout centrální náměstí z betonu pro shromažďování a trávení volného času, částečně zastřešený amfiteátr, graffiti stěna, multifunkční hřiště a plavecký bazén. Paneláky měly dostat nové technologické rozvody, zateplení, nová okna a dveře.

Loni začalo město chystat projekt na výstavbu prvních kontejnerových bytů v provedení antivandal. Proti záměru vznikly v Chanově dvě petice, prosazující opravy menších paneláků.