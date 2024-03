Davy lidí zamířily v sobotu 9. března na oblíbený bleší trh v Mostě. Konal se letos už podruhé po zimní přestávce. Prodejci opět nabízeli nejrůznější věci do domácnosti i pro kutily.

Bleší trh v Mostě v sobotu 9. března. | Video: Martin Vokurka

Stoly či plachty na zemi byly plné oblečení, bot, nářadí, nádobí, elektrospotřebičů, knih, odznaků, kol, starožitností i hodinek, o jejichž ceně se dá smlouvat. V nabídce byla i zelenina, ovoce, sladkosti a další potraviny.

Prodávat přijel také sběratel Lubomír Pospíšil z Chomutova, který se teď víc zaměřuje na hračky z éry socialistického Československa. „Velkou novinkou, kterou mám teď v nabídce, je dětská plastová automatická pistole na kuličky. Je originál, nepoužitá. Sehnal jsem ji v Praze, kde se vyklízel nějaký sklad se starými zásobami pro hračkárny,“ sdělil sběratel, který koupil několik desítek těchto legendárních pistolek.

Bleší trh se koná každou sobotu od 5.30 do 12 hodin ve fotbalovém areálu v ulici Zdeňka Fibicha za Neprakta klubem. Vstupné na trh je 20 korun, děti do 15 let neplatí. Parkování uvnitř je zdarma. Cena za prodejní místo je 150 korun.