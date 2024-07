Martin Vokurka dnes 16:31

Monumentální obraz Alegorie bohatství světoznámého českého malíře Alfonse Muchy odcestoval v pondělí 22. července z Oblastního muzea a galerie v Mostě do Gočárovy galerie v Automatických mlýnech v Pardubicích. Jeden z nejcennějších a největších mosteckých obrazů bude od 31. července do 29. září součástí výstavy Mucha dnes. „Pro nás je to prestižní záležitost,“ řekla k ojedinělé výpůjčce vedoucí mosteckého galerijního oddělení Olga Kubelková. Obraz bude poprvé veřejně vystaven mimo Most.