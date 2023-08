/PŘEHLEDNĚ/ Kam chodí na jídlo dělníci, úředníci nebo rodiny s dětmi? Deník přináší pár tipů na podniky v Mostě, které drží nižší ceny.

Svíčková plus bramborová polévka v Mostě, celková cena 159 korun. | Foto: Deník/Martin Vokurka

Je teplý letní den a na oběd v mosteckém podniku Bilbo šmak v centru města čeká v řadě další skupinka lidí. Na bílý tác si objednávají, na co mají zrovna chuť. Nabídka za výdejním pultem je pestrá, dominuje česká kuchyně a za příznivou cenu. Proto u stolů uvnitř i na venkovní terase sedí nad talíři také rodiny s dětmi a babičky.

Polední menu bez polévky tu lze pořídit do 130 korun. Cenu lze ale srazit dolů, když strávník využije levnější porce ze stálého sortimentu. „Snažíme se cílit na všechny skupiny zákazníků, proto si držíme ceny takto nízké. Naší provozovnu navštěvují jak úředníci či lékaři, tak dělníci, senioři nebo studenti. Máme výhodu, že si veškeré suroviny zajišťujeme z vlastních řad a vyrábíme sami, proto jsme schopni udržet nižší cenu,“ uvedla manažerka Tereza Woznicová.

Toto gastronomické zařízení, které má provozovny i v Praze, Brně či Hradci Králové, ale sídlí v Mostě, zaznamenává vyšší návštěvnost než před covidem. Na všech provozovnách, včetně Mostu, si první příčku v počtu objednávek drží kuřecí či vepřový řízek s bramborovým salátem nebo bramborovou kaší. Personál vydá v průměru okolo 450 různých obědů za den.

Stále dobrou cenu obědů nabízí v Mostě i oblíbený Restaurant Švejk, který stojí vedle oblastního muzea a vaří klasickou českou kuchyni. Například slepičí vývar s celestýnskými nudlemi má za 35 korun a vepřové výpečky s dušeným zelím a bramborovým knedlíkem za 125 korun. Strávníci přicházejí od 10 do 15 hodin. „Chodí k nám lidi z různých oborů, od zedníků po kancelářské profese. Nejraději mají smažená jídla a svíčkovou, ale hodně žádaný je také moravský vrabec,“ řekl majitel restaurantu a zároveň kuchař Zdeněk Tureček. Podnik denně vydá přibližně dvě stovky obědů, které se snaží dělat z co nejkvalitnějších surovin za příznivou cenu. Podle Turečka většina lidí je spokojena. „Ale jak já říkám, tisíc lidí, tisíc chutí, takže úplně všem se nemůžete zavděčit,“ dodal majitel. Restaurant s logem Švejka je známý i mezi cizinci, hlavně Němci, kteří podnik nejčastěji navštěvují během mezinárodních sportovních akcí na mosteckém autodromu. Jedná se především o fanoušky motorek a tahačů. Tureček v Mostě provozuje i Motorest Výšina v ulici Žatecká, který nabízí obědy za podobnou cenu jako ve Švejkovi.

V restauraci U Hrachů v mostecké části Rudolice je podle personálu nejoblíbenější grilovaná panenka na zeleném pepři se šťouchanými brambory za 135 korun. „Máme svého dodavatele masa, takže můžeme mít cenu nižší než jinde,“ sdělil místní kuchař. Lidi začínají chodit v 11 hodin a obědy dostávají až do 15 hodin. Na objednávku a za příplatek se také rozvážejí.

I když jídlo oproti době před covidem a energetickou krizí podražilo, poobědvat levněji ve srovnání s jinými podniky lze v Mostě také v jídelně Archa, v Pivnici U jeptišek nebo v restauraci U Kojota, kde byla v srpnu k mání dršťková polévka se škvarkovou plackou za 40 korun a kuřecí řízek s bramborovou kaší za 129 korun. Pro srovnání: cena döner kebabu ve stánku naproti Centralu se pohybuje od 120 do 160 korun.

Kdo chce ušetřit, může navštívit restauraci Severka, známou ze seriálu Most!. Loni prodávala oběd za 100 korun, ale i když cenu zvedla o 20 korun, stále patří k nejlevnějším. Polední menu, včetně polévky, má za 145 korun. V srpnu měla v jednom dni například hrachovou polévku za 25 korun a k tomu za 120 korun třeba bramborové šišky s mákem, nebo kuře na paprice s kynutým knedlíkem, či rybí filé s brambory a tatarkou.

Nadále v gastronomii přetrvávají potíže při shánění zaměstnanců. „Naše společnost má stabilní základnu zaměstnanců, kteří jsou nám věrní již několik let, a za to jsme jim velmi vděční. Co se týče nových zaměstnanců, je to bohužel těžší a těžší. Mladší ročníky pracovat moc nechtějí a nebo nemají takovou kvalifikaci jakou naše společnost vyžaduje,“ sdělila Tereza Woznicová z Bilbo šmak.

Novinky v gastronomii

V příštím roce by se měla nabídka teplých jídel v Mostě rozšířit. Po náročné rekonstrukci se otevře restaurace na hradě Hněvín. „Plánujeme se zaměřit na tu nejkvalitnější českou kuchyni, ať již tradiční, či moderní, a budeme přirozeně dbát na perfektní servis,“ uvedla nedávno v rozhovoru pro Deník Simona Mann, jednatelka mostecké společnosti Nord Food, která se svým týmem zajišťuje pro město Most správu a provoz historické památky. Záměrem společnosti je z hradní restaurace udělat i výjimečné místo na svatby, promoce či narozeniny. „Také ale chceme, aby restaurace byla dostatečně přátelská například i na neformální oběd s dětmi na terase,“ dodala jednatelka.

Zcela nová restaurace by měla vzniknout v kulturním domě Repre, které čeká na rekonstrukci za stovky milionů korun.

Tipy na oběd v Mostě

• El Toro Steak House: Vepřová panenka, bramborové noky, houbová omáčka - 180 Kč

• Minipivovar Most: Zel. salát, perlový kuskus, uzený losos, jogurt-citron dresink - 160 Kč

• Restaurace Good Gate: kynuté ovocné knedlíky s tvarohem a smetanou - 155 Kč

• Hotel Cascade: spaghetti s kousky lososa, baby špenát, smetana - 198 Kč

• Pivnice Formanka Luna: smažený sýr, steak hranolky, tatarská omáčka - 122 Kč

Zdroj: www.menicka.cz (k 18. 8. 2023)