Starosta Jindřich John patří mezi nejvytíženější komunální politiky. Jako neuvolněný pracuje na šachtě ve vodním hospodářství a pak jako lídr obce Lužice koordinuje nové projekty, které mají vesnici zvelebit i ochránit. „Lužice je moje srdcovka. Tady jsem se narodil a tady chci zůstat,“ říká starosta, který hrával fotbal, hokej a dělal i motokros. Z koníčků zůstal věrný myslivosti, která se k poslání starosty na venkově hodí. Lužice jsou obklopeny lesy, které život v obci ovlivňují. Nyní jde hlavně o vodu, jež mezi kopci nad obcí zadržují dvě přehrady.

Zdroj: DeníkSe starostou se setkáváme na obecním úřadu, který sídlí v rekonstruované budově bývalé školy. „Tady po těch schodech jsem šel před padesáti lety do první třídy,“ vzpomíná starosta a za dveřmi ukazuje pěknou zasedací místnost, kde byla kdysi věkové smíšená jednotřídka. V rohu jeho kanceláře, kde usedneme, stojí vozembouch, nůše a na věšáku visí převleky. „To je ještě z loňského masopustu. Pak jsme kvůli koronaviru nic dělat nemohli,“ povzdechne si starosta. Věří, že společenské dění brzy znovu ožije. Teď se obec soustředí na vážnější věci.

Vesnice má necelých šest stovek obyvatel, ale připravujete velkou vodohospodářskou akci - revitalizaci Lužického potoka, rybníků a přehrad, což se jen tak nevidí. V jaké je to fázi?

Tento projekt chystáme skoro deset let. Revitalizace je rozdělena na tři etapy. První je Lužický potok, druhá jsou rybníky a třetí jsou přehrady Lužice 1 a Lužice 2. Po dlouhé a náročně přípravě jsme se dopracovali k tomu, že jsme zatím dostali finance na potok v úseku od Patokryjí do Lužice. Následně bude probíhat revitalizace rybochovné soustavy. Odborná firma nám vyčistí rybníky u bašty, které se za šedesát let své existence zanesly bahnem. Po odstranění kalů bude kapacita vody odpovídat parametrům pro chov ryb.

U rybníků je ale už teď vidět nějaká činnost?

Předloni jsme opravili rybářskou baštu u hráze. Loni jsme na ní po dendrologickém posudku pokáceli jednu řadu topolů, protože hrozily pádem. Místo nich jsme vysadili třináct dubů, které hráz zpevní. Letos jsme tam zkrátili kmeny druhé řadu topolů a čekáme, jak se jim bude dařit. Podobně chceme upravit na podzim stromy u silnice, kde bychom místo těch špatných také vysadili duby.

Když se budou revitalizovat přehrady v kopcích nad obcí, změní se přitom koryto potoka?

Protože ležíme v Chráněné krajinné oblasti České středohoří, rozhodlo se, že mezi velkou a malou přehradou zůstane potok v současných meandrech. Nic se tedy nebude narovnávat. Díky tomu se zachovají tůně, kde můžou během sucha přežívat obojživelníci a malé ryby. Před dvěma lety bylo už takové sucho, že voda v potoce přestala téct.

Kolik bude celá revitalizace stát?

Všechny tři etapy by měly stát celkem přes sto milionů korun. První etapa vyjde na necelých dvacet milionů, ale díky dotaci bude bez finanční účasti obce. Jinak bychom na to neměli. Jen projektová příprava nás stála skoro milion.

A proč se to vůbec dělá?

Hlavním důvodem je bezpečnost. V roce 2002 a 2005 tu byly povodně. Naštěstí nedošlo ke ztrátám na životech, ale byly majetkové škody. Voda lidem sebrala ploty, zatopila sklepy a kanalizaci zanesla blátem. Největším problémem je, že malá a velká přehrada jsou plné bahna a kdyby došlo k další povodni, tak by baráky v celém údolí dost poškodila. A mohla by ohrozit i životy obyvatel. Voda má strašnou sílu. Já s ní dělám celý život, vím, co dokáže. Proto chci, aby náš potok obci a okolní krajině sloužil, a ne aby byl zdrojem nebezpečí pro lidi i zvířata. Proto se v obci opravoval i mostek, aby byl průchodný pro dvousetletou vodu. Do revitalizace jsme šli zkrátka proto, abychom ochránili lidi i majetky. Nechtěli jsme, aby Lužice dopadly jako Troubky na Moravě, kde povodeň zničila ves a lidi tam při té katastrofě umírali.

Jak staré jsou lužické přehrady?

Jsou z přelomu 60. a 70. let minulého století.

Přehrada nad obcí LužiceZdroj: Deník/Martin Vokurka

Proč se tehdy dělaly, když potok mohl volně stékat do údolí jako všude jinde?

My přesně nevíme, proč přehrady vznikly, zda to bylo třeba kvůli zadržení vody v krajině. Neměli jsme původní projekt, stavba nebyla nikomu předaná a měli jsme problém, aby vůbec něčí byla. Pozemky pod vodou byly nějakého zaniklého státního statku a později se přišlo i na to, že pod hladinou mělo pole i několik obyvatel. Za bývalého režimu se tím asi nikdo moc nezabýval, takže starosti spadly na obec. Přehrady se začaly řešit až po povodních, kdy se lidi lekli a odborníci řekli, že dolů by se příště mohly valit desítky tisíc kubíků vody, bláta a stromů. Pak se usneslo, že přehrady jsou naše, jsou v dezolátním stavu a že s tím musíme něco udělat. Nejjednodušší by bylo je rozebrat a zůstal by jen potok, ale to by bylo dražší než vyčištění a revitalizace. To, že přehrady vznikly, nám jen přidělalo práci.

Kdy začnou stavební práce?

V srpnu, až se na polích sklidí obilí, začne realizace první etapy. Už se to blíží a jsme rádi, že se to po tolika letech příprav hnulo. Lidi říkali, že je to projekt, který skončí v šuplíku, protože na to nejsou peníze. Jenže pak se zjistilo, že voda bude kvůli suchu stále vzácnější a objevily se nové dotační programy. To, že jsme měli projekt připravený do detailů, se nám vyplatilo.

Zapadá to do trendu zadržet víc vody v krajině?

Přesně tak. Souvisí s tím i naše další akce. Na jižní stráni nad obcí jsou pozůstatky kaple svatého Blažeje a vedle ní jsou staré vodojemy, které kdysi využívali zemědělci. Vodojemy jsou plné vyvěrající vody, která v létě v potoku chybí. Proto jsme na stráni svépomocí vykáceli náletové dřeviny, vyhrabeme strouhu, utěsníme ji fólií a pramen svedeme do potoka, kde bude přes léto stálý průtok.

Nebojíte se eroze na stráni, když tam ubylo dřevin?

Dáme tam nové stromy, takové druhy, které sázeli naši předci. Jeřáb oskeruše, kdoule, moruše a staré odrůdy hrušní a jabloní - panenská, těšínská, koženáče, renety, jakubky, solanky, bude to asi třicet stromů. Do budoucna by mohlo být u vodojemů posezení s výhledem na obec a zvažujeme také cyklostezku, která propojí okresy Most a Teplice i jinudy než kolem přehrad. Na kole by se pak dalo dojet až k Milešovce.

Co máte ještě v plánu?

Teď čekáme na stavební povolení, které nám umožní vytvořit sportovně-kulturní areál. Vznikne úpravou málo využívaného fotbalového hřiště a jeho okolí. Máme zažádáno o dotaci. Areál by měl stát podle odhadu 2,7 milionu.

Jak to bude vypadat?

Polovina fotbalového hřiště bude zázemím pro naši Augustinskou pouť a druhá část bude pro malou kopanou. Vedle toho vybudujeme skateboardové hřiště a workoutové hřiště. V sousedním údolí za kopci za baštou by měla být dráha pro menší děti, které jezdí na elektrických čtyřkolkách. Chceme, aby to všechno na sebe navazovalo a rodiny tam mohly trávit volný čas společně. Během koronaviru se navíc ukázalo, že nám chybí něco pro teenagery. Toulají se po vesnici kolem silnice, nemají co na práci a někdy dělají neplechu. Chceme pro ně něco udělat a vyhradit jim prostor, kde se budou moci na čerstvém vzduchu vyřádit a zasportovat si.

Kdy bude ten areál hotový?

Předpokládáme, že letos se nám podaří stavbu zahájit. Možná ji i dokončíme, ale to ještě není jisté. Uvidíme, jak dlouho potrvá stavební řízení.

Z dálky je vidět, že opravujete kostel svatého Augustina. Co se tam děje?

Kostel bude mít nový kabát, protože jsme ho dostali do státního dotačního programu na obnovu kulturních památek. Začali jsme s opravou toho, co bylo v havarijním stavu, aby nám dovnitř nezatékalo, a pokračujeme dál. Letos můžeme dostat 800 tisíc korun na hlavní loď, projekt máme schválený. Další rok by se měla dělat fasáda s okny. Celý kostel bude okrový. Teď je prioritou elektřina, aby v kostela byla i pohybová čidla nebo kamera.

Jak je na tom jeho vnitřní vybavení?

Kostel je obce od roku 2006, kdy jsme ho dostali za korunu. V minulosti byl vykrádán a zůstalo v něm minimum původních věcí. Dvě sochy a svícny máme zatím na obecním úřadu. Nyní jednáme o tom, že by se do kostela přemístil zachráněný oltář z kostela svatého Václava, který stál ve starém Mostě. Církev by pak náš kostel vysvětila a mohly by se v něm znovu konat mše. Dalo by se to spojit i s Augustinskou poutí či kaplí svatého Blažeje, kam dřív chodili poutníci. Naším hlavním cílem ale je, aby se kostel stal reprezentativním objektem obce, která ho bude využívat jako obřadní síň a prostor pro kulturní akce, například pro vánoční hudební pásmo naší školky.

Kdy by se mohl kostel zpřístupnit?

Když nebude epidemie, tak by se tam vánoční akce asi už mohla konat. I když jsou vidět stavební práce, lidem by to nevadilo, jsou zvědaví.

Lužice jsou atraktivní oblast pro bydlení. Kolik rodinných domů tu ještě může vzniknout?

Mohlo by se stavět uvnitř obce a na ploše směrem na Patokryje. Celkem je tu ještě místo asi pro padesát domů. Chystáme nový územní plán a 21. dubna bylo druhé veřejné projednávání. Se zastupiteli jsme toho názoru, že obec by se po zamýšlené výstavbě už dál neměla rozrůstat, protože by ztratila charakter vesnice. Proto počítáme s regulací, aby se jasně stanovila například plocha domu, jeho natočení a povinnost investorů vytvořit na svém pozemku stání pro auta, aby nestála na obecním.

Bude na tolik domů stačit čistírna odpadních vod?

Kapacita naší čistírny je téměř plná a zároveň jsme na hraně její životnosti, proto příští rok začneme stavět novou čistírnu, které vydrží další desítky let. Výkonnější zařízení bude stát zhruba patnáct milionů korun, z toho obec uhradí ze svého 1,5 milionu. Stará čistírna zanikne a nová vznikne na jejím místě. Svinčice problém nemají, protože ty mají čistírnu naplněnou asi z jedné třetina a kvůli omezenému prostoru se tam s výstavbou tolika domů jako v Lužicích nepočítá.

Máte v plánu něco, co se vám v obci zatím nedaří realizovat?

Jediné, co mě mrzí, je, že nemáme v obci žádný kulturák na zábavy. Lidi nás tlačí do koupi soukromé hospody, ale není to tak jednoduché, takže hledáme i jiné možnosti. Důležité je, že se nám daří získávat dotace. Lidi vidí, že se v obci něco děje.