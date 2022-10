Od května bylo v krušnohorském letovisku rušněji než v době covidové pandemie. „Jsme spokojeni. Letošní sezona byla zase dobrá, možná o malinko lepší než loňská, protože návštěvníků bylo ještě víc. Je to možná i proto, že k nám častěji přijížděli lidé z Německa, kterých bylo rok předtím méně kvůli covidu,“ sdělila Alena Dalecká, jednatelka sportovní a zážitkové agentury Zimlet Klíny.

Vysoko nad údolím jen na laně. Klíny mají světový unikát, zkusili jsme ho

Do konce října návštěvníci mohou využívat všechny služby v jejich provozní době. Pak se provoz zastaví a personál přichystá zařízení na zimu. Následovat bude čekání na první sníh nebo mrazy, aby se mohlo zasněžovat. Na Klínech doufají, že počasí bude letos Krušným horám na Mostecku přát a zimní sezona začne v prosinci.

Co se týče zimního provozu zipline, v plánu je vyhradit pro zájemce o tuto unikátní atrakci jeden termín týdně pro odpolední jízdy. Tento režim má stačit, protože ze zkušeností vyplynulo, že v zimě je oproti létu zájem nižší a pracovníci obsluhující jezdce tak nebudou na stanovištích zipline zbytečně mrznout.

Toto adrenalinové zařízení se poprvé otevřelo v květnu loňského roku a od té doby ho vyzkoušely tisíce lidí. Jedna jízda stojí 950 korun. A co obnáší? Zipline je lanový skluz nad zalesněným Šumenským údolím na kladce s elektropohonem a v celotělovém úvazku s helmou. Přelet po laně s jednou přestupní stanicí je dlouhý celkem 2,2 kilometru a v České republice nemá obdoby. Z údolí pak jezdce vyváží nahoru do sportovního areálu čtyřsedačková lanovka.

Sport areál Klíny

Leží na okraji stejnojmenné obce v Krušných horách v okresu Most. Vznikl modernizací starého lyžařského střediska z přelomu 50. a 60. let. Areál nabízí v létě i zimě širokou škálu aktivit pro sport i rodinnou rekreaci. Součástí komplexu jsou enduro traily, dětská hřiště, sportovní hala, trasy pro běžce a cyklisty, hotel, restaurace a minipivovar.

Ta je páteří celého střediska a jednotlivá jízda nahoru nebo dolů stojí 60 korun. V letní sezoně ji využívají také cyklisté z místního bikeparku, jezdci na terénních koloběžkách, turisté nebo návštěvníci, kteří se svezou dolů po sjezdovce na bobové dráze. Ta se bude v části svahu před zimní sezonou opět demontovat a uskladňovat, aby uvolnila místo pro lyžování.

Letní bobová dráha je velkým lákadlem. Je dlouhá skoro 900 metrů a vede i přes most nebo lesem. Boby s pasažérem jezdí dolů na speciální trubce o průměru 15 centimetrů. Dětí platí za jednu jízdu 100 korun, dospělí 140 korun a v ceně je jízda lanovkou zpět do areálu. Klínská bobovka je jediná v Ústeckém kraji.

Srandy plný kopec. Takto se lidé bavili na Klínech před půl stoletím

Kromě její demontáže příprava na zimu v areálu zahrnuje například i úpravu prostor pro lyžařskou výuku, revize zařízení, údržbu a zazimování toho, co bylo v létě v provozu. Tedy i lanového parku či půjčovaných sjezdových kol a koloběžek. Až začne mrznout a sněžit, v Kidsparku sněžné dělo vytvoří hromadu sněhu, z něhož se tvarují různé terénní nerovnosti, aby se na nich lyžaři začátečníci mohli učit. „Té práce je opravdu hodně,“ shrnula přípravy na zimu Dalecká.

Zimní sporty mají na Klínech dlouholetou tradici. Lyžaře letos potěší, že skipas si mohou koupit z pohodlí domova on-line přes e-shop areálu. Po příjezdu si vyzvednou kartičku v automatu a nemusí stát u pokladny ve frontě. Podobnou službu mohou využít bikeři.

Obec Klíny

Malá obec ležící v Krušných horách v okresu Most. Má necelé dvě stovky obyvatel přihlášených k trvalému pobytu. Víska je od 50. let minulého století známá hlavně jako rekreační oblast. Stojí v ní přes dvě stě chat a významný sportovní areál. Vede tudy řada značených turistických tras.

Historie osídlení sahá až do 14. století. Proměna na relaxační zónu začala vyhnáním Němců po roce 1945, kde se sudetská obec téměř vylidnila. Zanikl zchátralý kostel, fara, hřbitov, obchod, kino i škola. Objekt školy z roku 1898 slouží jako hotel. Do obce zajíždí autobus z Litvínova.



Místní zajímavosti

Klínský kostel z 19. století zasvěcený Svatému Antonímu z Padovy byl zbourán v roce 1985, protože ho bývalý režim nechal zchátrat. Hřbitov zanikl už v 60. letech. Historii obce připomíná přesunutá malá dřevěná zvonička, v níž je socha Panny Marie Lurdské - jediná dochovaná památka ze zaniklého kostela.

Ve vsi je pomník sovětského stíhače Sergeje Grigorjeviče Stěpanova, který zahynul v troskách letounu nedaleko Klínů (Göhren) 8. května 1945. Rusa sestřelil německý pilot Fritz Stehle, který po vzdušném útoku doletěl na základnu Fassberg, kde se vzdal Britům. Byl to poslední sestřel Luftwaffe během II. světové války ve střední Evropě.

Nedaleko Klínů je přírodní rezervace Černý rybník, která sahá až ke státní hranici s Německem. Rezervace má rozlohu 13 hektarů a chrání rašeliniště s cenou flórou a faunou.