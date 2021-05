Podle starostky Jitky Sadovské všechno chce svůj čas, a hlavně nezapomínat na důležité detaily a na potřeby místních obyvatel, například parky, oddechové zóny a hřiště. A proto vznikla třeba i cukrárna s dětským koutkem. „Když jdou chlapi na pivo, tak mají své pohodlíčko. Proč by ženy nemohly mít parádní cukrárnu?“ nastínila starostka cestu, která může vést k celkovému ozdravení Bečova, proslulému archeologickými nalezišti, přírodní rezervací Milá a zaječickou minerální vodou.

Zdroj: DeníkNa návsi je útulno jako v zámeckém parku, na sídlišti máte opravené domy, u popelnic ani papírek a přibylo oddechových zón. Jak se vám to povedlo?

Jsem tu ve funkci jedenáctý rok a to, co jste viděl, je výsledek mravenčí práce. Musíte dělat jedno po druhém. Začali jsme bouráním zdevastovaných paneláků a pokračovali jsme opravami zbylých bytových domů a úpravou jejich okolí.

Kolik paneláků jste zbourali?

Celkem pět a platili jsme to převážně z rozpočtu obce. Bourat paneláky jsme začali ještě předtím, než na to stát vyhlásil první dotace. Hospodaříme tak, abychom výdaje zvládli.

Kolik máte obecních bytů?

Přes čtyři sta. To je na vesnici našeho typu docela dost.

Nevadí vám pokles obyvatel po radikálním zmenšení bytového fondu?

Máme o víc než pět set obyvatel méně, ale díky tomu má obec lepší pověst a nerostou dluhy. Máme připravené pozemky pro výstavbu rodinných domů, věřím tomu, že se na původní počty dostaneme.

Může být Bečov příkladem dobré praxe i pro jiné obce?

To nemohu posoudit, ale my máme tu výhodu, že byty u nás jsou obecní. Nechali jsme si je a neprivatizovali, jak to bylo běžné ve městech.

Bečovu, kde byla dřív extrémně vysoká nezaměstnanost, se pracující vyhýbali. I to se změnilo?

Tak i toto se zlepšilo, ale to není naše zásluha. V okolí vznikly průmyslové zóny, trh práce je celkově na jiné úrovni.

Obec Bečov

Obec se zhruba 1 400 obyvateli leží nedaleko Mostu v zemědělské krajině zvlněné kopci CHKO České středohoří. V roce 2006 byla obec zařazena mezi sociálně vyloučené lokality kvůli migraci romských rodin a patologickým jevům. Nezaměstnanost tu byla jedna z nejvyšších v ČR (celková 40 %, u Romů přes 90 %). V roce 2012 obec začala bourat zdevastované paneláky, budovat park a hřiště a situace se úbytkem problémových obyvatel začala zlepšovat.

Obec nyní chystá zateplování bloku 7, plánuje výstavbu parkovišť, umělého kluziště na zimní bruslení, hřiště s posilovacími stroji a parčík Kaštanovka. Zahrádky „pod vinohradem“ bude obec prodávat nájemcům, aby si je mohli sami zvelebit. Obecní kotelna vytápějící byty má novou fasádu, je automatizovaná a má kogenerační jednotku. Pod školní tělocvičnou je místnost, kterou obec pronajímá lidem na větší oslavy. Snahou obce je sehnat do volného nebytového prostor v paneláku na návsi prodejnu výživových doplňků a volně dostupných léků.

A co další pozemky pro rodinné domy?

Nedávno jsme prodali deset parcel na výstavbu rodinných domů. Teď je to ve fázi, kdy si majitelé dělají projekty. Máme ještě zpracovanou zástavbovou studii, která se týká pole u železniční trati. Tam by mělo vzniknout 39 parcel na výstavbu rodinných domů. Počítáme s tím, že peníze získané prodejem těchto pozemků investujeme do dalších rekonstrukcí bytových domů, které průběžně zateplujeme.

Jaká je v Bečově občanská vybavenost?

Myslím si, že jsme na tom dobře. Máme tu všechny hlavní doktory - dětského, ženského, všeobecného a zubaře. V Bečově jsou mateřská a základní škola, knihovna, pošta, kino, pošta, pekárna, obchody a služby jako pedikúra a holičství.

Máte nějaké zaměstnance v údržbě?

Systém veřejně prospěšných prací nám nevyhovoval, byly vždy jen na krátkou dobu, a tak jsme se rozhodli, že si vybereme pár nejšikovnějších a ty jsme jako obec zaměstnali.

A kolik máte strážníků?

Máme jich pět. Přes den je ve službě jeden a pak jsou dvě směny, které se střídají na nočních. Strážníci nejsou místní obyvatelé, což je pro výkon služby lepší.

Kolik máte kamer?

Teď jich máme sedm a budeme je letos měnit za novější. Pokryjeme ještě dvě místa, takže kamer bude celkem devět. Kamerový systém se nám vyplatil. Záznamy pomáhají státní policii, když je nějaký problém.

V porovnání se situací před deseti lety kriminalita podle policie výrazně klesla. Bečov chytil druhý dech. Jste ráda?

To víte, že jsem. Teď je tady klid. Kolikrát, když jdu ven, tak najednou pocítím takovou radost a mám pocit, že je to vidět i na občanech.

Baví vás práce starostky?

Ano, mám ji ráda

Člověk nemůže být věčně nespokojený. Musí být i pozitivní…

To ano, Ještě doplníme nějakou zeleň, místo skládky panelů uděláme hřiště, dokončíme zateplení a budu úplně spokojená.

Chcete znovu kandidovat v roce 2022?

Ano chci, mám ještě spoustu nápadů, jak to zde vylepšit a dokončit věci rozpracované.

Historie a zajímavosti

První písemná zmínka o Bečovu je z roku 1327. V obci je kostel sv. Jiljí, kde pravidelně probíhají bohoslužby.

K obci patří osady Zaječice a Milá, kde je na stejnojmenném kopci přírodní rezervace s chráněnými teplomilnými rostlinami. U Zaječic je soukromý zdroj léčivé vody (Zaječická kyselka), která se také exportuje do ciziny. U Bečova je Písečný vrch, který patří k nejvýznamnějším archeologickým lokalitám. Před stovkami tisíc let tu byl nejstarší křemencový lom v Evropě, ve kterém pravěcí lidé těžili kámen na ostré nástroje.