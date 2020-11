Lidé se obávali, že budou stát před obchody. První den tohoto opatření ale ukázal něco jiného. Více než fronty dělali obchodníkům napříč Ústeckým krajem starosti lidé, kteří se nechtěli podřídit pravidlům.

Řada obchodů odpočítává návštěvníky s pomocí velkých pojízdných košíků, které mají předem odpočítané podle výměry plochy. Dovnitř smí jen tolik lidí, kolik je košíků. To ale vyvolává nevoli.

„Lidé to nechtějí pochopit a hádají se,“ uvedl pracovník ostrahy Kauflandu, který „pároval“ zákazníky s košíky v nákupní zóně v Otvicích na Chomutovsku. „Když vstoupili manželé, vzali si jen jeden. Abychom se ale dopočítali, požádal jsem, aby si vzali ještě další. Bylo opravdu těžké je přesvědčit,“ pokrčil rameny. Podobný problém řešili i v dalších supermarketech.

Jinde se setkávaly s nepochopením matky s kočárky. „Byli jsme v Bille, když ochranka chtěla po paní s kočárkem, aby si vzala i ona košík. Lituji mámy s dvojčaty, protože se do obchodu zřejmě nedostanou,“ podělila se o svůj postřeh z Loun Simona Veselá.

V souvislosti s novým pravidlem, které vyplývá z protiepidemického systému zvaného PES, lidé vymýšlejí černé scénáře nebo si z něj utahují. „Upozornění pro nakupující: Prosíme zákazníka ve čtverci p1 u pečiva, aby pomalu přešel na j2b k jogurtům a následně zákazník u brambor na souřadnici b12 uvolnil místo dalšímu nakupujícímu ze sektoru p22 u polévek,“ glosoval například Mirek Štor na facebookové stránce Ústí.

Před většinou supermarketů se ale v průběhu dne fronty netvořily a stejné to zůstalo i ve čtyři hodiny odpoledne, kdy bývá špička. „Teď jsem přijela z Centralu. V Albertu jsem si nakoupila úplně normálně. Košíky se pořád točí a stále jich tam bylo dostatek,“ uvedla na veřejné stránce Most Lucie Stütz podobně jako další Mostečan Martin Hamet. „Já byl dnes nakupovat v Teplicích v Kauflandu a Albertu a nikde žádná fronta nebyla, tak se zase zbytečně neplašte,“ uklidňoval další přispěvatele, kteří se obávali, že se do obchodu nedostanou.

Obchodní řetězce měly na přizpůsobení se novému pravidlu jen málo času, rychle ale vymyslely jak na to. Například hypermarket Globus, který ve středu jako většina ostatních odpočítával podle košíků, od čtvrtka přechází na jiný systém.

„U vchodů budou pracovníci ostrahy s počítadly v mobilních zařízeních, počty zákazníků se z nich budou agregovat a zobrazovat zpět do mobilních zařízení pracovníků u vchodů. Instalujeme do hypermarketů také televizní obrazovky, které budou aktuálně počet zákazníků zobrazovat,“ popsala mluvčí Lutfia Volfová. „Vyvíjíme i technologické řešení, díky kterému si zákazníci budou moci snadno ověřit aktuální vytíženost v hypermarketech,“ dodala. Podle jejích slov by situaci velmi pomohlo, kdyby zákazníci chodili nakupovat jednotlivě.

Tesco počítání zákazníků řeší dvěma způsoby. „Na některých obchodech máme systém, kdy počet zákazníků počítáme pomocí systému kamer u vstupu a u pokladní zóny, u vstupu je pak umístěna obrazovka, kde je vidět aktuální počet zákazníků na prodejně. V případě překročení tohoto počtu obrazovka zčervená a není umožněn vstup dalších zákazníků do doby, než počet zase klesne na povolenou míru,“ uvedl mluvčí Václav Koukolíček. „Na ostatních obchodech to řešíme pomocí tabletů, kdy naši zaměstnanci evidují počet zákazníků,“ doplnil.

Pozornosti lidí ve středu neunikly fronty před poštami, ty ovšem nezpůsobilo nové nařízení. „Podle našeho výkladu se nás netýká,“ vysvětlil mluvčí České pošty Matyáš Vitík. Fronty se tvořily ze stejných důvodů jako dosud – protože je nutné zachovat dvoumetrové rozestupy.