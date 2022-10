„Když otevřeli Central, lidi tam utratili všechny peníze a ke mně nešli. Proto jsem musela rozšířit sortiment. Kdybych měla jen bižutérii, tak by mě konkurence převálcovala,“ vysvětluje živnostnice, která začala prodávat i šperky ze zlata a stříbra. Byl to dobrý tah, protože následovala další tíživá období, hlavně rekonstrukce pěší zóny, kde přístup zákazníků omezily výkopy. Podle zkušené obchodnice krámku pomáhá i to, že si do něj chodí lidi popovídat, což ve velkých obchodech není běžné. V nelehkých dobách, naposledy během covidu, ji podrželi hlavně stálí zákazníci, třeba ženy, které k ní už jako holčičky chodily pro prstýnky.

Věra Růžinová patří ke generaci živnostníků, kteří začali podnikat po sametové revoluci a zůstali věrní svému oboru. Svůj první kamenný obchod s bižutérií si otevřela v roce 1993 na tržnici u Kosmosu. Její současný krámek v přízemí obytného bloku 382 zabírá část plochy, kde byl před rokem 1989 známý obchod s ovocem a zeleninou. Za socialismu fungovala v tomto domě také oblíbená rybárna s akváriem a prodávaly se tu i oděvy. Žádný z velkých obchodů se ale neudržel a dnes sídlí v menších sekcích jiné provozovny. Výjimkou je zeštíhlený Čedok, kde však nikdo z pamětníků nepracuje.

Proměna obchodů v centru Mostu se nevyhnula ani prostorám pod radniční terasou. Z někdejších provozoven tu zůstalo jen zlatnictví, které si při svém vzniku v roce 1991 z původní větší prodejny ponechalo porcelán a sklo. Ze začátku chodilo hodně zákazníků, ale pak začaly tržby klesat, a tak se prodejna rozdělila a pronajatá polovina slouží pro jiné účely. „Uskromnili jsme se,“ řekl provozovatel zlatnictví, které si vystačí s menším množstvím zboží a prodavaček.

Podle pamětníků bývala v řadě obchodů pod terasou také prodejna výrobků lidového umění UVA, daly se tam koupit oděvy z Prostějova, boty, kožešiny, bižutérie a gramofonové desky. „Supraphon byl úžasný. Chodila jsem tam poslouchat nové desky,“ sdělila Hanka z Mostu.

Hezké vzpomínky mají lidé i na sousední Prior, který je teď poloprázdný, ale v horním patře stále nabízí třeba metrový textil. „Ten bufet dole s koktejly neměl chybu,“ upozornila Milena, která v přízemí navštěvovala populární občerstvení. Teď je tam volná plocha, protože bufet dávno zanikl. Naposledy tam byla drogerie, ale ta se přestěhovala jinam stejně jako předchozí restaurace McDonald’s.

Emoce budí také obchodní středisko Rozkvět, kde už není ani původní proslulá samoobsluha s potravinami. V této budově na třídě Budovatelů kdysi bylo i velké knihkupectví, kadeřnictví, drogérie, pletená móda a vyhlášená cukrárna s mléčným barem, lahůdkami a samostatnými pokladnami, kde se platila útrata vyznačená na lístku jako v restauraci. „Na levé straně měli výborné dortíky a na pravé saláty, obložené chlebíčky, lahůdky a pivko,“ zavzpomínala Taťána, která do Rozkvětu před rokem 1989 chodila. Deset deka sekané prý stálo tři koruny a rohlík byl za třicet haléřů.

Dnes je v centru Mostu největší rušno v Centralu, kde se za provozu vylepšují vstupy a další zázemí. „Komplexní rekonstrukce nákupního centra Central Most skončí v průběhu roku 2024. Celkové náklady dosáhnou nižších stovek milionů korun,“ sdělil nedávno ředitel marketingu a komunikace Centralu Martin Malý.