Odpočívka pro nákladní dopravu se zázemím pro řidiče, čerpací stanice pohonných hmot s možností dobíjení elektromobilů, rychlé občerstvení, obchod se základními potravinami, výdejna na internetu objednaného zboží. V průmyslové zóně Triangle na Žatecku, kde aktuálně pracuje přes pět tisíc lidí, se plánují další rozvojové projekty. Jsou pro ně připravené plochy zhruba uprostřed areálu, v části zvané Triangle City. Ta neslouží k výstavbě továren, ale k zajištění zázemí zóny a různých služeb.

Ke konci loňského roku se v Triangle City dokončila výstavba komunikací a inženýrských sítí. „Nyní jsou zde připraveny plochy pro potenciální investiční záměry zejména z oblastí služeb, výzkumu a vývoje nebo jiného servisu spojeného s rozvojem a udržitelností průmyslové zóny Triangle,“ vysvětlil manažer pro lidské zdroje organizace SPZ Triangle Martin Pondělík. Práce vyšly na téměř 90 milionů korun. „Veškeré náklady se financovaly z dotačního programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury a finančních výnosů zóny,“ popsal Pondělík.

„Další služby by byly dobré. Třeba výdejna objednaného zboží na internetu by se mně hodila. Chodím do práce na směny, takže si neposílám zboží domů přepravní firmou a na poštu se mi kvůli častým frontám nechce. Takže Zásilkovnu a podobné služby využívám často. Když vznikne výdejní místo v zóně, bude to fajn,“ reagoval Tomáš Zelníček, který v jedné z továren v Triangle pracuje.

V Triangle City vzniklo zázemí občanské vybavenosti zahrnující mobilní sestavy buněk, které tvoří deset samostatně stojících objektů. Osm objektů ubytoven nabízí 128 pokojů s vlastním sociálním zařízením, se společnými kuchyňkami, sprchami a kulturními místnostmi. „Celková kapacita činí 256 lůžek a je plně dostačující,“ sdělil Pondělík.

V Triangle City vyrostla také jídelna s kantýnou a budova s kancelářemi. V té sídlí Správa průmyslové zóny Triangle, což je příspěvková organizace Ústeckého kraje, a také ordinace praktického lékaře, dálniční oddělení Policie ČR a další společnosti podnikající v průmyslové zóně. Součástí Triangle City je hasičská stanice s trvalou přítomností profesionálních hasičů.

Další objekty by měly vyrůst v zadní části Triangle City, u nového rybníčku s asfaltovou inline stezkou a obslužnou silnicí kolem dokola. „Realizace těchto projektů bude hodně záviset na tom, zda se ekonomika celkově oživí a potká se nabídka s poptávkou,“ podotkl Pondělík.

V průmyslové zóně Triangle působí 12 výrobních společností, velká část je z automobilového průmyslu. Pracuje v nich 5300 lidí, většina z nich sem dojíždí auty nebo autobusy z okolních měst – Mostu, Chomutova, Loun, Postoloprt a Žatce. V zóně o celkové rozloze 364 hektarů je pro investory ještě volných několik pozemků s různou výměrou.

„Jednání probíhají souběžně s několika potenciálními investory. Nic však není v současné chvíli a covidové době zcela jisté. Více ukáže čas,“ sdělil ředitel SPZ Triangle Jaroslav Krch.