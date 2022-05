Osmnáctiletý Martin žijící odmalička v Obrnicích má čtyři sourozence. V této obci to není nic zvláštního. „Stěhují se sem rodiny, které mají i osm nebo devět dětí,“ říká mladík u základní školy, kam doprovodil svou sestru. I když se nová obrnická generace potýká s řadou problémů, Martin je nepovažuje za nepřekonatelné. „Dá se tu žít do dospělosti. Taky jsem to dal,“ svěří se rodák.

Podle výsledků loňského sčítání lidu tvoří děti do 14 let téměř čtvrtinu obyvatel zhruba dvoutisícových Obrnic, což je největší podíl ze všech obcí a měst v okresu. Například Most a Litvínov mají necelých 16 procent obyvatel mladších patnácti let. Kromě Obrnic se nad dvacet procent dostaly ještě Hora Svaté Kateřiny a Malé Březno, kde ale žije mnohem méně obyvatel.

To, že v obrnických uličkách potkáte spíše školáky než seniory, je důsledek změn ve struktuře místní populace po roce 1989. V obci, kde je i nejvyšší nezaměstnanost na Mostecku, se privatizací bytů vytvořily enklávy se sociálně slabými obyvateli. „Přistěhovala se sem spousta nových lidí, protože starousedlíci odešli,“ řekla 30letá Martina, matka s jednou dcerou. Podle ní je kromě dostupných nájemních bytů výhodou Obrnic vesnické prostředí se školou a dalšími službami, včetně lékaře, což mladým rodinám vyhovuje. „Děti máme venku, ale jsou stále blízko domova. Ve městě bych kluka jen tak nepustila,“ uvedla 30letá Monika, matka tří dětí. „Tolik mi jich stačí. Nechápu, jak to zvládají větší rodiny,“ dodala.

Kapacita školy je dostatečná, protože vznikla během porodního boomu v éře socialismu, kdy do ní chodilo až 600 žáků. Dnes to není ani polovina. „Dětí máme sice méně, ale potřebují víc individuální péče,“ řekla ředitelka školy Vladimíra Strolená.

Úbytek žáků způsobila i úprava spádovosti školy, která se vztahuje už jen na Obrnice a jeho osady Chanov a České Zlatníky, a ne na okolní vesnice. Ani červnový zápis do první třídy pro ukrajinské děti na tom nic nezmění. I když pro malé uprchlíky je vyhrazeno ve škole až 25 míst, v Obrnicích je zatím hlášeno jen 14 Ukrajinců, z toho pouze jeden je předškolák. Jedno ukrajinské dítě už do obrnické školy chodilo, ale nedávno se odstěhovalo do Mostu.

Naopak u místních sociálně slabých rodin není výjimkou pět či šest sourozenců v různých třídách. Příčinou jsou i velké panelákové byty městského typu na sídlišti v horní části Obrnic, které se v okolních vsích nevyskytují. „Chybí nám malometrážní byty,“ zmínila sociální pedagožka Aneta Vejlupková, která je zároveň projektovým manažerem obecního úřadu. Nájemní byty o rozměrech kolem 80 metrů čtverečních rodiny s více dětmi přitahují. Stává se, že po příjezdu do vsi nejprve obsadí horší či menší byty, ale brzy se rozkoukají a stěhují se do většího. A pak náhle odejdou pryč.

Častá migrace dlouhodobější práci s dětmi komplikuje, což potvrdil i dvouletý projekt Kruh, který právě vrcholí. V Kruhu se setkávají zástupci obce, školy a sociálních služeb s rodinami a s každou probírají její problémy. Jedna ze spolupracujících matek měla desítku dětí, ale před časem domácnost nečekaně přemístila do Německa.

Zápřah pro rozpočet

Výrazný podíl dětí z ekonomicky slabších rodin v obrnické populaci ovlivňuje obecní rozpočet, který dotuje sociální služby. Navíc se připravuje nové nízkoprahové centrum pro děti a mládež. To vše v situaci, kdy stát krátí výdaje. „Musíme hledat úsporná opatření,“ řekla obrnická radní Drahomíra Karasová, která je předsedkyní krajského výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality. Podle ní v obci začaly převažovat romské rodiny, ale řada z nich nechce dávat své potomky do školky. Tím se snižuje šance motivovat děti k tomu, aby v budoucnu pomoc od obce nepotřebovaly. „Chceme, aby z nich něco bylo,“ vysvětlila radní. Obec také čelí platební nekázni při hrazení poplatků za odpad či poškozování mobiliáře a hřišť omladinou. Obrnice vytvořily vlastní technické služby, aby mohly zaměstnat lidi bez práce. Státní podpora veřejně prospěšných prací však slábne.

Obtížnou situaci v obci vystihlo několik dětí, které Deník oslovil. „Bydlím v dolní části u Zlatníků. V Obrnicích moc nejsem, protože tady jsou děti dost nepříjemné a jsou i zlé. Máme tu místa, která jsou sice pěkná, ale většinou poničená,“ řekl jeden z chlapců, který chce dospělost prožít jinde. Jeho kamarádka nemluvila jinak: „Jsem ráda, že už jsem na střední. Místní děti jsou zlé a šikanují. Do Obrnic moc ven nechodím, spíš do Zlatníků nebo do Mostu.“

Další kluk se svěřil, že rodina se ze strachu přestěhovala ze sídliště do domku na okraji vesnice. „Mě nešikanují. Když budou problémy, tak hodlám přestoupit jinam, ale učitelé jsou na mě hodní a pomáhají mi s učivem,“ řekl.