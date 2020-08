„My jezdíme po Čechách kamkoli, ale taková klidná místa, jako je tohle, jsou pro nás prostě úplná paráda. Výhodou tu jsou především ceny. Tohle je opravdu levný kemp. Ani poplatek za naše dva psíky nechtěli. Jinde chtějí za psa stovku,“ říká Tomáš.

Návštěvnost městského kempu na Matyldě roste, i když je v něm stále dost místa. Ve středu ráno tábořila na velké louce za novou recepcí desítka rodin. „Narvané jsou hlavně víkendy. Zvedlo se to tak o dvě stě procent,“ sdělil správce Antonín Laco. Podle něj je příčinou koronavirus, který omezil pobyty v cizině. Přesto do kempu přijeli Němci i Britové. Poplatky za služby na Matyldě mohou hradit kartou a jsou nízké. Přírodní koupání, hřiště a bruslařskou dráhu mají všichni zadarmo.

Personál očekává další vlnu zájmu koncem srpna, kdy dorazí se stany a obytnými vozy fanoušci závodů tahačů na sousedním autodromu. I jim kemp nabídne zmodernizovanou recepci se sociálním zařízením, 26 elektrických přípojek a novou výlevku pro chemické WC.

Zajímavé je, že v kempu na okraji města táboří i Mostečané. „Pro děti je tu dobré vyžití a to se nám líbí,“ uvedl 34letý Lukáš, který postavil stan poblíž německé výpravy. Kemp využil v době, kdy jeho partnerka nastoupila do nového zaměstnání a nemá dovolenou. Aby byli se dvěma dětmi spolu na čerstvém vzduchu alespoň odpoledne, zabydleli se na Matyldě.

„Děti jsou tady rády,“ dodal Mostečan, který ocenil i zázemí pro vodní radovánky. Vadí mu jen, že kemp není oplocen, takže si musí věci víc hlídat. Policie už řešila v rekreační oblasti několik krádeží.

O klid u vody ale rekreanti v srpnu nepřijdou. Radnici se podařilo o měsíc posunout rozsáhlé úpravy břehů, které za 40 milionů korun zajistí stát. Výstavba pláže, lepšího vstupu do vody a plovoucího mola s bazénem se posouvá na září. „Bruslaři, cyklisté i plavci tak mohou užívat areál také v srpnu bez omezení. O posunutí termínu jsme usilovali dlouhodobě. Naším záměrem bylo, aby stavební práce nijak nenarušily prázdninový provoz areálu,“ sdělil primátor Jan Paparega.

Kdo má raději lesy a kopce, může zkusit malý a méně známý Karavan Camp v Hoře Svaté Kateřiny, který patří městu a leží u příhraniční turistické stezky vedle restaurace U Vleku. Místo je tam celoročně pro desítku karavanů i pro stany. „Od července tu bylo zhruba patnáct karavanů. Jezdí k nám hlavně Češi a Němci, je to tak půl na půl,“ řekl správce Pavel Červeňák. Horský kemp má základní vybavení, elektrické přípojky, výlevku, WC, sprchy a ohniště. Správce v kempu nesídlí, je ale na telefonu a po zavolání dorazí.

Víc kempů na Mostecku není. Tomáš s Plzně, který tráví dovolenou v karavanu na Matyldě, by uvítal, kdyby se dalo tábořit u všech jezer v Mostě a jeho okolí, kde mají vzniknout z dolů na uhlí další vodní plochy. „Chtěl jsem se podívat k jezeru Most, ale ještě je zavřené. Až se otevře, mohlo by tam být pro nás stanoviště a nemusí to být zrovna kemp. Nám stačí málo – zastavit, přespat a jet dál. Sever Čech se nám prostě líbí,“ vysvětlil cestovatel.