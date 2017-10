Nový výrobce v zóně Joseph by mohl nabídnout dalších 150 pracovních míst

Most - Japonská firma míří na Mostecko. Chce koupit 17 hektarů pro svou továrnu.

Průmyslová zóna Joseph u Mostu

Dobrá zpráva pro Mostecko. Do průmyslové zóny Joseph míří další investor. Firma Mitsui tam chce koupit pozemky a postavit továrnu na výrobu kovových dílů pro automobilový průmysl. „Je to vážný zájemce, který chce koupit plochu o 17 hektarech. Když vše dobře dopadne, tak by prodej pozemků mohlo řešit už listopadové zastupitelstvo,“ řekl primátor Mostu Jan Paparega s tím, že město bude dále jednat s případnými zájemci o další volné plochy.

Firma Mitsui slíbila, že zaměstná 100 až 150 lidí. „Samozřejmě bude dobře, když zde najdou práci hlavně místní,“ dodal Paparega. Cenu, za kterou chce investor pozemky koupit, radnice zatím nezveřejnila.

Japonská společnost Mitsui, která má sídlo v Tokiu, má velice široký záběr svých investičních aktivit od železa a oceli přes minerály, chemickou výrobu až po energetické projekty. V zóně na Mostecku chce vyrábět díly pro autoprůmysl. Na českém investičním trhu není žádným nováčkem, už v roce 2013 koupila 49 procent podílu ve společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Firma není prvním letošním japonským investorem v zóně Joseph. Už v březnu zastupitelstvo schválilo prodej pozemků japonské firmě Hi-Lex.

V březnu zastupitelé odklepli také prodej pozemků švýcarské firmě Feintool. Obě společnosti chtějí v průmyslové zóně postavit továrny. Území má hodnotu přes 32 milionů korun.

Společnost Hi-Lex chce do roku 2022 zaměstnat celkem 173 lidí, Feintool dalších 101. První firma se zabývá výrobou dveřních panelů s pohonem pro stahování oken aut, druhá podniká v oblasti jemného řezání.

Stále nejhorší nezaměstnanost

Pro Mostecko, které je dlouhodobě na špici přehledů o nezaměstnanosti v jednotlivých oblastech, by vstup nového investora a vznik dalších pracovních příležitostí mohl být opět možností k vylepšení tohoto nelichotivého postavení.

Zářijová zpráva o počtu lidí bez práce řadí Mostecko s 8,5 procenty nezaměstnaných na druhé místo za první severomoravskou Karvinou, kde je bez práce 8,9 procenta obyvatel. Republikový průměr lidí hledajících práci byl přitom v září pouhých 3,8 procenta.

I přesto, že počet nezaměstnaných v mosteckém regionu meziměsíčně poklesl o 2,5 procenta, pořád jich je v evidenci úřadu práce 6432, z toho téměř polovinu tvoří nezaměstnané ženy. „Počet volných míst na Mostecku byl k poslednímu září 1390,“ řekl analytik trhu z krajské pobočky úřadu práce Michal Tuček.

Sousední Lounsko, odkud do zóny Joseph také dojíždějí lidé za prací, vykázalo v září 3521 nezaměstnaných, z toho 1917 žen. Na Chomutovsku bylo v září bez práce celkem 5581 lidí, z toho 3127 žen.