Téma týdeníku: Jak si poradit s daněmi. Roční zúčtování a přiznání za rok 2019 se blíží. Jeho termín je každoročně 1. dubna. Koho se týká, co všechno si můžete z daní odečíst, jak zvládnout i elektronicky nebo na co si dát pozor.

Událost týdne: Autodrom hledá traťové komisaře. Více peněz, ale i možnost cestovat. To jsou dvě největší lákadla Autodromu Most, který pro sérii letošních závodů na okruhu hledá nové kolegy do realizačního týmu.

Rozhovor: Muzeum v Bezděkově nabídne příběhy lidí, kteří jsou spojeni s letištěm. O vznikající vzpomínce na vojenské letiště u Žatce hovoří jeden z jeho zakládajících členů František Blahout. Muzeum spolupracuje s mosteckým Mezinárodním památníkem obětem II. sv. války a spolkem Severočeský letecký archiv Most.

Týdeník Mostecko

· 24 stran z okresu Most

· Vychází každé úterý jako součást Chomutovského deníku

· Přehledný kulturní servis + tipy redaktorů Deníku

· Fotostrana ze zajímavé akce v okrese

· Událost týdne, rubriky Lidé odvedle, Hasiči z okresu a strana Čtenáři píší

· Dvoustránkový rozhovor s místním zajímavým člověkem

· 4 strany okresního sportu, křížovka a zprávy z malých obcí





Máte pro redakci zajímavý námět či připomínku? Napište nám na adresu redakce.mostecky@denik.cz.