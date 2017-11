Nový terminál v Litvínově by měl vzniknout do tří let

Litvínov - Projektanti začnou pracovat na obnově 60 let starého autobusového nádraží.

Nejvýznamnější přestupní uzel na Litvínovsku vypadá jako zrušená asijská tržnice, kde někdo zapomněl dopravní značky. U nádraží v Litvínově se přitom střetávají tramvaje, městské a linkové autobusy, vlaky a osobní auta. Na to hlavní, na cestující, se tu léta nemyslelo.

„V zimě mrzneme, takže by to chtělo čekárnu s topením,“ říká pod jedinou stříškou a na jediné lavičce 67letá Hana. „Měli by rozšířit i spoje, ať nemusíme jezdit do Mostu,“ dodává další cestující.

Litvínovská radnice chce zanedbaný areál vylepšit a udělala důležitý krok. Ve veřejné soutěži vybrala firmu Metroprojekt Praha, která za 5,7 milionu korun připraví projektovou dokumentaci na výstavbu moderního dopravního terminálu. Ten má vzniknout pomocí dotace do léta 2020. Podobu a cenu stavby určí projektanti, kteří by měli začít pracovat už v tomto měsíci.

„Určitě to nebude jako na pražské Florenci, s podchody a nadchody,“ uklidňuje případné kritiky megalomanských projektů litvínovská místostarostka Erika Sedláčková. Terminál má vyhovět potřebám místní a regionální dopravní sítě a především cestujícím.

Záměr, který podporuje Ústecký kraj, počítá i s následnou elektrifikací lokální železniční trati, s modernizací tramvajové dráhy a s rozvojem cyklistiky. „Chceme v terminálu skloubit různé druhy dopravy tak, aby vše bylo jednoduché, logicky uspořádané a příjemné pro lidi,“ říká místostarosta Milan Šťovíček.

Současný přestupní uzel pochází z roku 1957 a kromě povrchu a přístřešků se na něm od té doby skoro nic nezměnilo.

Projektová dokumentace obsáhne kompletní revitalizaci prostranství. Základem bude studie z loňského roku. Ta počítá například s novými autobusovými zastávkami, zastřešením hlavní osy terminálu, s centrem služeb pro cestující, elektronickými informačními panely, parkovištěm a prostorem pro kola s uzamykatelnými boxy. Pokud se město dohodne s dalšími vlastníky pozemků a budov v lokalitě a získá dotaci, mělo by se začít stavět na jaře 2019.

Radnice předpokládá, že EU poskytne zhruba 40 milionů korun. Finanční spoluúčast města má z 80 procent uhradit Ústecký kraj. Poskytne maximálně 25 milionů korun.

Projekt je součástí nové strategie Ústeckého kraje, která počítá s postupnou výstavbou dopravních terminálů v osmi městech. První vzniknou v Litvínově a Klášterci nad Ohří. Kraj s místními samosprávami uzavřel smlouvy o vzájemné spolupráci při přípravě, realizaci a provozu terminálů.

„Autobusová nádraží už nesplňují požadavky na moderní dopravní uzel. K problémům patří například příliš dlouhá docházková plocha mezi vlaky a autobusy a nedostatečný počet parkovacích míst,“ uvedla mluvčí hejtmanství Lucie Dosedělová.