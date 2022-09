Vítání nováčků bylo jako vždy slavnostní. Například v 18. ZŠ Most personál přivítal žáky tří prvních tříd a jedné přípravky. Část ceremoniálu proběhla venku, ale počasí se vydařilo.

Prvňáčků výrazně přibylo: Data ukazují, jak jsou na tom jednotlivé okresy

Třeba v 1. B se sešlo 26 dětí, z toho dva páry dvojčat. Po zahájení se přecházelo do školní jídelny, kde děti i rodiče přivítala ředitelka Jana Kropáčková se svými kolegyněmi a žáci 9. tříd, kteří vytvořili 3D tiskárnou dárek pro prvňáčky. Ti se pak odebrali do své třídy a usadili do lavic. „Naučili se první básničku,“ sdělila jedna z maminek.

Děti se těší na zítřejší první výuku od 8.20 hodin. To už bude fungovat školní družina.