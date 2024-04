Kavárna bude v následujícím období v provozu každý den od 7.58 do 17.58 hodin. Kromě občerstvení a posezení nabídne v květnu desítku koncertů. Program s výstavami a pouličním uměním je zatím naplánován do července. „Chceme, aby to tam žilo, aby to bylo kulturní setkávací centrum, protože ten park k tomu vybízí,“ sdělila kavárnice Kateřina Turek.

Pobyt v parku bude možný od 7 do 22 hodin. Mimo tuto provozní dobu bude zakázáno se v parku zdržovat a používat jakékoliv zařízení. Průchod parkem bude ale povolen bez omezení. Pití alkoholu v parku nebude tolerováno kromě vnitřních a venkovních prostor kavárny. Kouřit se bude moci jen na vyhrazených místech nebo u kavárny. Návštěvní řád nepovolí ani vstup do vodního prvku a dozor má postihovat i znečišťování vody odpadky.

„Park je připraven a nám nezbývá než čekat, jak bude navštěvován a jak bude fungovat. Připravena je i městská policie a kamerový systém,“ sdělil primátor Marek Hrvol. Nevyloučil, že v budoucnu zastupitelé otevřou debatu o dodatečné výstavbě oplocení parku a jeho zamykání přes noc, pokud si to situace vyžádá. Současný projekt s touto variantou nepočítal.

Park Střed v Mostě v úterý 16. dubna. Revitalizovaný areál se otevře 1. května.Zdroj: Deník/Martin Vokurka

Bezpečnost v odpočinkové zóně byla pro město od počátku jednou z priorit, aby se lidé všech generací v parku cítili dobře. Návštěvní a provozní řády proto podle primátora zahrnují vše podstatné, s čím by se správce a dozorový orgán mohli potýkat. „Snažili jsme se myslet na všechno podstatné, aby městská policie měla v řádu oporu a mohla se něj odkazovat, když bude někdo v parku narušovat veřejný pořádek,“ dodal primátor.

Hlídka bude moci také vykazovat děti z herních prvků, pokud se bez doprovodu dospělého začnou srocovat a obtěžovat ostatní návštěvníky parku.

Vstup psů do areálu bude povolen, ale jen na vodítku. Volný pohyb psů nebude možný. Povinný sběr exkrementů usnadní mobiliář se sáčky, aby trávníky pro pikniky či relaxování na dekách byly čisté. Po 22. hodině bude osvětlený park střežit noční hlídač.

Zákaz kouření mimo vyhrazené plochy není podle primátora jen na ochranu zdraví návštěvníků, ale má zabránit také nežádoucímu hromadění nedopalků. Kontrola by se měla zaměřit hlavně na porušování tohoto zákazu během denního pobytu.

„Protože park bude sloužit i jako průchod mezi ulicemi Bělehradská a Budovatelů, nepředpokládám, že zachytíme všechny, co budou cestou od tramvaje kouřit cigaretu. Jde nám především o to, aby se z laviček v parku nestaly kuřárny,“ vysvětlil primátor.

Navzdory různým opatřením a dlouhodobé veřejné participaci na přípravě projektu část veřejnosti stále nevěří tomu, že se v parku podaří udržet pořádek. „Do měsíce to poškodí,“ sdělila u parku jedna z místních obyvatelek. Psy by v něm úplně zakázala kvůli dětem. „Uvidíte, že nastane pravý opak a psi tu budou přes zákaz volně pobíhat. A kouřit se tu bude všude, to je můj názor,“ dodala.

Její soused na procházce se psem ocenil přes stavební plot vzhled parku. „Vypadá moc hezky. Teď jde o to, jak park v tomhle stavu dlouho udrží,“ řekl. Ocenil, že areál bude i pro psy. „Pro toho, kdo má malého psa, to bude na procházky dobré. Ale já mám většího psa, takže radši budu chodit stále jinam, třeba na Šibeník,“ uvedl pejskař. Možné oplocení parku Střed označil za dilema, které by přineslo výhody i nevýhody. „Stavbě plotu se ale asi nevyhneme,“ dodal Mostečan.