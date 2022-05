/FOTO/ Mladé stromy prvního městského ovocného sadu v Mostě jsou chráněné dřevěnými kůly s úvazem proti větru a dostali i pletivo proti okusům zvěří.

Nový ovocný sad na okraji Mostu roste s dřevěnou oporou | Foto: Deník/Martin Vokurka

Na šest desítek ušlechtilých dřevin nedávno vysazených do přihnojených jam stojí na návrší mezi přesunutým kostelem, řekou Bílina a jezerem Most. V sadu vznikne do léta altán s výhledem na jezero. Součástí volně přístupného oploceného areálu bude i květinová louka a cesta vedoucí od hlavního chodníku.