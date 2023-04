V městském ovocném sadu, vysázeném loni v létě na návrší u jezera Most, rozkvetla slivoň. Je to první strom mezi desítkami ušlechtilých dřevin, který ukázal květy.

Ovocný sad u jezera Most. | Foto: Deník/Martin Vokurka

Další stromy budou následovat, například jabloně, hrušně a třešně. Sad vznikl v místě, kde dříve byly Wilsonovy sady. Jednalo se o část starého města Most. To zaniklo těžbou uhlí a nahradilo ho jezero Most. Nový a volně přístupný sad tvoří kromě stromů altán, lavičky a pobytová louka.