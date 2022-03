Části místní veřejnosti, která má arénu pod okny, se rušno na okraji panelákového sídliště nelíbí. Několik desítek lidí ze sousedního bloku 541 podepsalo petici, ve které nesouhlasí s hlasitou hudební produkcí klubu. Petiční výbor zaslal petici radnici a kritikou se tak bude zabývat městská samospráva. Zástupce klubu odmítl pochybení a ujistil, že zkolaudovaný prostor s odhlučněním se pro jistotu na doporučení odborníků ještě upraví.

Petenti si stěžují, že ze zábavního zařízení v ulici Růžová se hluk šíří pravidelně. „Hudební klub je v blízkosti našeho bytového domu. Hlasitou hudební produkcí jsou vlastníci i nájemníci bytů v našem domě v noci až do ranních hodin rušeni a nemohou spát,“ uvádí se v petici.

Podle člena petičního výboru Horsta Kyncla petici podepsala polovina obyvatel paneláku. Jedná se o lidi, kteří mají byty naproti klubu. Ten je od těchto domácností vzdálený pár desítek metrů. „Očekáváme, že si to provozovatel bude muset odhlučnit, nebo ať mu to zavřou. Hudba je slyšet každý víkend od rána do večera a lidi se nevyspí,“ sdělil Kyncl.

Petenti argumentují autorizovaným měřením v domě, které podle nich zjistilo nadměrný hluk. „Problémy začaly v roce 2019, ale i přes mnohé naše stížnosti na hygienické stanici, magistrátu a policii, nikdo nedokázal nic vyřešit. Během koronaviru byl klub dlouho zavřený a nic se v něm nedělo, ale pak to začalo znovu. Čas na řešení hluku přitom měli minimálně tři čtvrtě roku,“ dodal Kyncl.

Podle něj lidé z bytů na opačné straně domu nic neslyší, ale smůlu mají ti, kteří mají ložnice čelem k aréně. „Stěna hudebního klubu, která směřuje k našemu bytovému domu, není řádně odizolovaná proti hluku. Žádáme tedy, aby byl hudební provoz klubu zakázán do doby, než provozovatel zajistí řádné odhlučnění své hudební provozovny,“ stojí v petici.

Podle promotéra klubu Vladimíra Makovce je odhlučněná aréna řádně zkolaudovaná a míra hluku se sleduje. „Při kolaudaci jsme měli všechno v pořádku, všechno vyhovovalo a proběhlo i měření hluku. Kvůli tomu jsme pořídili měřák a za přítomnosti městské policie, když přijede na udání, ho chodíme kontrolovat. Hluk bývá vždy v normě,“ reagoval Makovec. Výjimkou byla podle něj kontrola, po které klub zaplatil pokutu 10 tisíc korun. „Odborníci na hluk nám doporučili ještě jednu úpravu vnitřních prostor, aby došlo k úplné izolaci. Jsme na tom domluveni s hygieniky a termín je do konce března. Úpravu budeme dělat příští týden a pak proběhne další měření hluku,“ upozornil promotér.

Podle něj udání přicházela účelově už při zrodu klubu a jejich cílem bylo zabránit provozu, na který si na velkém sídlišti stěžuje jen malá skupina obyvatel. „Ale v každém případě jsme to s hygienou řešili už na počátku. Pak přišla korona, klub se zavřel a neměl žádné příjmy, ale třeba zálohy za energii jsme museli platit dál. Byla to komplikovaná doba a diskotéky nám teď pomáhají,“ vylíčil Makovec.

Klub chtěl podle něj výlohu bývalého obchodu směrem k paneláku původně zazdít, ale nedostal souhlas od architekta. Jediným možným řešením bylo udělat interiérové úpravy s využitím akustické stěny. Po vylepšení odhlučnění podle Makovce stížnosti zřejmě neskončí, protože v okolí arény je víc zdrojů hluků a situaci může ovlivňovat i doprava a zaujatost některých petentů.

Dvacítka lidí petici podpořila i na internetu, kde někteří situaci komentovali. „Problém jsou i vibrace nesoucí se konstrukcemi, potyčky opilé a hlučné mládeže zejména v létě nebo střepy z rozbitých lahví. Uvítal bych vyhlášku omezující dobu provozu do dvou hodin po půlnoci maximálně,“ uvedl například Libor. Další kritik uvedl, že hluk je neúnosný a musí se řešit.

„Mohu potvrdit, že petice přišla a bude projednána na Radě města Mostu 17. března,“ sdělila mluvčí radnice Klára Vydrová. Radnice obdobnou stížnost řešila v roce 2019. „Jednalo se o rušení nočního klidu,“ dodala mluvčí.

O Nový Obzor se stará tým, který v letech 2005 až 2016 působil v legendárním Neprakta klubu. Podle provozovatelů je nová hudební aréna po rekonstrukci bývalé prodejny potravin a koberců moderním klubem podle nejnovějších směrnic EU ohledně bezpečnosti, hygieny a vybavenosti. Bezbariérový prostor má kapacitu až 700 návštěvníků podle typu akce. V klubu vystupovali například skupiny Mirai, Mňága a Žďorp, František Nedvěd a Tiebreak, Petra Janů, Dara Rolins a další čeští či zahraniční umělci a dídžejové.

V sobotu 12. března bude v klubu taneční párty, která má trvat od 21 do 6 hodin. Akce připomene 12. březen 2020, kdy se poprvé zavřely hospody. Koncem března zahraje Brutus.