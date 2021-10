Výstavba nového přemostění se silnicí, chodníkem a veřejným osvětlením potrvá do roku 2022. Investice si vyžádá 119 milionů korun, z toho většinu městu zaplatí stát. Pod mostem vznikne 39 parkovacích míst.

Hotova je betonáž mostní desky a pod konstrukcí se dá projet. Pracuje se také u vodního toku. Most vzniká po demolici staré konstrukce, která byla ve špatném stavu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.