Fastfoodový řetězec McDonald’s otevřel ve čtvrtek 21. prosince dopoledne svou první pobočku v Litvínově. Zahájení prodeje rychlého občerstvení přilákalo dav lidí. Na prvních sto zákazníků čekal při nákupu minimálně jednoho velkého McMenu malý dárek.

Otevření restaurace McDonald's v Litvínově. | Foto: Deník/Martin Vokurka

Provozovna sídlí v samostatném objektu, který letos vznikl v obchodní zóně nedaleko nádraží. Uvnitř je 89 míst k sezení, dalších 42 na zahrádce. Součástí zařízení je obsluha do auta McDrive a herní plácek pro děti.

„Jsem moc rád, že jsem svou další restauraci otevřel opět na Mostecku. Jsem velkým milovníkem zdejší krajiny a velkého množství sportovních příležitostí, které tady v regionu jsou, ale i kulturních akcí,“ sdělil franšízant Marek Neumann.

Jedná se už o třetí pobočku tohoto řetězce v okresu Most. Dvě jsou v Mostě - jedna v ulici Velebudická, druhá v Centralu. Litvínovská je celkem 119. restaurací McDonald’s v ČR a poskytne až 70 pracovních míst. Otevřena bude každý den od 7 do 22 hodin, McDrive lze využít až do 23 hodin.

Fastfoody v okrese před Vánoci posilují svou pozici na místním gastrotrhu. Ve středu 20. prosince se v mosteckém Centralu otevřelo kuřecí KFC, druhé ve městě. Tato pobočka nabízí v přízemí obchodního centra 40 míst k sezení a v létě na terase dalších 32 míst. Restaurace ještě stále doplňuje tým zaměstnanců. Podle manažerky Ivany Makalové Dlouhé se jedná o různé typy úvazků, vhodné pro studenty, rodiče na rodičovské dovolené i osoby s handicapem.

Zda bude někdy KFC i v Litvínově není jasné. Firma své záměry předem nezveřejňuje. Obecně tvrdí, že vyhledává lokality, které jsou pro ni zajímavé. Patří k nim i menší města, třeba Klatovy, které jsou velké jako Litvínov.

Zdroj: Martin Vokurka