Na 1. náměstí v Mostě není zatím ani noha. Přitom přesně před rokem odsud vyrazila hromadně stovka cyklistů na tradiční novoroční jízdu. Kolik přesně jich dorazí v době koronaviru, ještě není jasné. „Budu tu mrznout pět hodin a čekat, dokud neodjede poslední cyklista,“ říká pořadatel Radek Filip z iniciativy Cyklo Point Most Hobby Team. V dodávce si nasadí roušku a jde připevnit na lavičky u startu mapky s trasami, aby se účastníci vyjížďky lépe orientovali.

Do odpoledne si tu má na mobilní aplikaci načíst startovací čip několik desítek nadšenců. Přes internet se mohou registrovat na poslední chvíli a vybrat si individuální start od 10 do 15 hodin. Organizace sedmého ročníku tím reaguje na vládní protiepidemická opatření. Jenže navíc sněží, což některé sváteční jezdce může také odradit.

Jako první přijíždí na náměstí motohlídka ostražité městské policie. Strážníky v autě zajímá, co se to u laviček děje. Pořadatel ujišťuje, že vše je v pořádku a radnice o akci ví. Po lustraci se hlídka rozloučí a hned po ní se na náměstí objeví cyklista Radek Gruber. Na kole přijíždí až z Jirkova. „Jak na Nový rok, tak po celý rok,“ vysvětluje otužilec, kterého neodrazuje ani sychravé počasí. Označuje ho za parádní. Epidemie podle Grubera neměla na nadšence jako on žádný vliv. „Je to stejné, furt jezdíme,“ dodává cyklista. Tentokrát ale musí oželet společné fotografování, protože pořadatel bude fotit jednotlivce či dvojice zvlášť, aby omezil kontakty na minimum. Do půl dvanácté odbavuje první desítku cyklistů. „Jezdíme sem skoro každý rok, nebyli jsme snad jen jednou. V tuhle dobu u nás nic takového není,“ říká David Honko z Loun, který si s kamarádem přivezl kola autem.

Jsou rádi, že se akce v Mostě nezrušila. „Nemělo by to smysl, protože lidi by stejně vyrazili na kole na novoroční vyjížďku. Začít rok tím, co mají rádi, je pro ně klíčová záležitost,“ tvrdí Filip, který každému účastníkovi pošle e-mailem pamětní list. Nejrychlejší borec a pár vylosovaných dostanou dárek.

Nahradit klasickou společnou jízdu individuální účastí pomohla chomutovská nezisková organizace Life is Skill provozující bezplatnou mobilní aplikaci LiSApp. Díky ní mohou cyklisté projet vytyčenou trasou, zaznamenat průjezd na kontrolních bodech s takzvanými NFC čipy a porovnat svůj výkon s ostatními. V Mostě si vybírali ze tří různých okružních tras dlouhých od 17 do 35 kilometrů. Jedna vedla kolem jezera Most, druhá kolem města a třetí mířila na venkov u Českého středohoří. Na své si tak mohli přijít i méně aktivní cyklisté či příznivci terénů. Mostecká cyklistická iniciativa chce aplikaci využívat při určování dalších tras během celého letošní roku, aby cyklisté mohli porovnávat své výkony a sdílet zážitky, aniž by museli jet v pelotonu.

Novoroční cyklojízda v Mostě nebyla jedinou akcí na začátku roku 2021. V Kadani se konal Novoroční kondiční běh v rámci Zimního běžeckého poháru Kadaň a na trati se vystřídalo ve vlnách 192 účastníků. „Závod byl navíc opentlen skvělými výkony,“ informoval na sociální síti spokojený organizátor. Jinou podobu měl 35. ročník Silvestrovského běhu Benedikt v Mostě, který trval výjimečně od 27. do 30. prosince, kdy si každý mohl uběhnout trať sám. Naopak Klub českých turistů v Lovosicích zrušil kvůli epidemii koronaviru tradiční novoroční výstup na vrch Lovoš.