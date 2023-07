Šatnerovi přijeli s vnoučaty do mosteckého parku Šibeník z Ústí nad Labem. Loni byli v parku poprvé, líbil se jim, a tak dorazili zas. „Teď je to tu ještě hezčí,“ svěřila se 62letá Zuzana Šatnerová, když ze zastřešené terasy nového občerstvení sledovala dovádění dětí ve Fun Parku. Na několikaposchoďovém síťovém bludišti mezi korunami stromů, na rozhledně a na hřištích jich byly desítky. „Mostu to závidíme, protože v Ústí nic takového není,“ řekla paní Zuzana.

Ceník vstupného

- do bludiště 50 Kč (rodinné vstupné 120 Kč)

- na rozhlednu 20 Kč

Provozní doba červenec - srpen: celý týden od 10 do 19 hodin

Návštěvnost Fun Parku, což je nejatraktivnější část Šibeníku, byla už v červnu vysoká, protože přicházely i velké skupiny ze škol. V červenci je vystřídaly příměstské tábory a dovolenkáři. Nával byl hlavně během posledních dvou státních svátků. Když jsou tropické teploty, návštěvnost trochu opadá, protože lidé míří spíš na koupaliště nebo k jezerům. Nový objekt s občerstvením, posezení ve stínu a čisté toalety i s přebalovacím pultem pro mimina však pobyt ve Fun Parku rekreantům zpříjemňují. Když venkovní teplota přesáhne třicítku, jdou nejvíc na odbyt nápoje, nanuky a ledová tříšť. „A samozřejmě je zájem i o jídlo, protože to tady chybělo. Lidé tu teď tráví více času, protože nemusí nikam chodit na obědy. Můžou se najíst tady,“ sdělil Petr Formánek, ředitel městské společnosti Sportovní hala Most, která zařízení provozuje. Zatím vládne spokojenost, protože budova se sociálním zázemím se měsíc od svého otevření osvědčila. „Jsme spokojeni,“ dodal ředitel. V létě přibude ještě mlhoviště, které má za horka osvěžit a ochladit hlavně děti. Vodní mlha na ně bude padat ze stromu u hřiště se zpevněnou plochou, aby se netvořilo bláto.

Pracuje se i na projektu prvního hřiště na míčové hry na Šibeníku, které by mělo stát vedle skateparku. Sportoviště tohoto typu zatím v parku chybí. V tomto ohledu je vybavenější například rekreační areál Benedikt, ale park by ho měl dohnat, protože je uprostřed Mostu, je dostupný ze všech stran a obklopují ho trasy autobusových linek MHD.

Dvaapadesátiletá Marie, která bydlí u Rozkvětu, se pravidelně nechává vyvézt třicítkou k aquadromu, celý Šibeník si nejprve obejde, pak se staví ve Fun Parku na kávičku a čte si knížku. To je její rituál. „Je to úplně super relax! Občerstvení je tu úplně nové, a myslím si, že všechno je tu strašně fajn. Rozšířili to tady a je tu i daleko víc místa k sezení. Lidi tu moc rádi tráví čas,“ uvedla Marie, která chodí do parku i několikrát za týden. A někdy v něm i snídá, protože miluje přírodu, stromy a zvířata, třeba veverky, které na Šibeníku potkává. „Jsem úplně nadšená,“ vyjádřila svůj vztah k šedesátihektarovému parku, který je jedním z nejcennějších území ve městě. Proto se v něm nesmí stavět obytné budovy, supermarkety a ani firmičky, jen zázemí pro odpočinek. „Toto je moje nejoblíbenější místo v Mostě. Ještě to mám ráda na Resslu u rybníčku, ale to je trošku z ruky,“ dodala Mostečanka.

Ceny občerstvení (výběr)

hranolky 45 Kč

párek v rohlíku (kečup/hořčice) 35 Kč

tři kuřecí stripsy 60 Kč

pizza (různé druhy) 150 Kč

waffle 55 Kč

sýrové kousky 50 Kč

ledová tříšť 30 Kč

nanuky od 25 Kč

limonády 0,5l 45 Kč

káva od 40 Kč

nealko pivo 0,5l 35 Kč

Prosecco 0,2l 40 Kč

sladkosti od 8 Kč

brambůrky 30 Kč

Ve Fun Parku lze koupit i pohled (6 Kč) a turistické předměty.

Objekt s občerstvením na Šibeníku se otevřel 13. června. Jídlo a nápoje se vydávají přes okénko. Vedle je pokladna na bludiště a rozhlednu. Nové úložné boxy jsou na terase pod střechou a mají různou velikost. „Je to na úrovni,“ zhodnotila objekt a služby jedna z návštěvnic z Mostu. „Jsou tu velice pěkné záchody,“ upozornil další výletník. „Vstupné do bludiště se mi zdá drahé, ale jinak je tu všechno v pohodě a jsem spokojena,“ doplnila seniorka z Mostu. Deník zaznamenal i výtku, která se opakuje už delší dobu. „Je blbý, že když děti v bludišti potřebují čůrat a vylezou, tak musí při návratu znovu platit vstupné. To je jediné, co mi tu vadí. Padesátka nás nezabije, ale je třeba dětem říct, že se musí předtím vyčůrat,“ uvedla žena čekající na děti u bludiště.

Podle provozovatele lidé o tomto omezení ví. Upozorňuje na to ceník. Odbavovací systém umožňuje jen jednorázové vstupné a platí pro jeden vstup. Při průchodu výstupním turniketem se vstupenka automaticky zneplatní. Personál se však snaží přistupovat k dětským potřebám lidsky a když chce malý návštěvník na záchod krátce po vstupu do atrakce, lze ho pak dovnitř pustit bez placení.

O parku Šibeník

Na udržovaném zalesněném kopci lemovaném loukami a obklopeném ze všech stran sídlišti bylo ve středověku popraviště. Areál o rozloze přes 60 hektarů pak dlouho sloužil jako vojenské cvičiště a za 2. světové války v něm stál kanón protiletecké obrany (nyní je v parku jeho maketa). Zakládání centrálního městského parku začalo vysazováním stromů v 60. letech, kdy kolem vznikal nový Most.



Rozvojová studie tehdy obsahovala vodní plochy, letní kino, restauraci, muzeum, pionýrský dům a čtenářský koutek s cukrárnou. Nic z toho, včetně plotu o délce přes tři kilometry, se ale nepostavilo. Před rokem 1989 vznikla jen tři dětská hřiště s betonovým vláčkem, prolézačkami a altány, která už neexistují. Od roku 2006, kdy radnice začala volně přístupný park upravovat, se postupně otevírají nové atrakce. Od června k nim patří i prolézací hasičské auto s klouzačkou, které nahradilo několikrát shořelou mašinku. Zpoplatněné je jen bludiště a rozhledna v Fun Parku uprostřed areálu.