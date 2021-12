Po silvestrovské noci se obyvatelé Mostecka probudí do novoroční reality a čeká je řada novinek. Hned od soboty 1. ledna začne platit nový tarif v MHD. Základní jednopásmová jízdenka hrazená hotovostí u řidiče nebo v automatu ve vozidle už nebude stát 17 korun jako teď, ale 20 korun. „Dochází ke zvýšení cen i u většiny ostatních druhů jednotlivých a časových jízdenek,“ připomněl mluvčí Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova Jiří Holý.

I když si připlatí také uživatelé čipových karet, využívání elektronického odbavovacího systému bude nadále výhodnější oproti papírovým jízdenkám. Například třípásmová jízdenka platná 90 minut bude stát v hotovosti 30 korun místo současných 24 korun a s čipovou kartou 24 korun místo 20 korun. Měsíční zlevněná jízdenka v prvním pásmu vyjde studenty na 110 korun, což je nárůst o 10 korun. Pouze roční kupony zůstanou na stejné výši jako letos.

Oslavy silvestra na Mostecku budou bez velkých show. Michal Hrůza nepřijede

Kromě MHD zdraží od ledna i teplo, kterým komořanská teplárna zásobuje velká sídliště v Mostě a Litvínově. Cena se zvýší o sedm procent, takže v běžném bytě stoupnou roční náklady na vytápění a dodávku teplé vody zhruba o tisícovku.

Hlouběji do peněženky sáhnou i někteří pejskaři. Povinné radniční poplatky sice nezdraží, ale od nového roku si majitelé zaběhnutých psů připlatí za pobyt svého čtyřnohého přítele v litvínovském městském útulku. Kvůli zdražování energií bude jednodenní pobyt stát 150 korun. „V ceně jsou strava a náklady na sanaci kotce,“ upozornila mluvčí radnice Jitka Pavlíková.

Nové stavby

Další změny se v roce 2022 dotknou veřejných prostranství, budov a komunikací. V Litvínově se městské technické služby přestěhují do areálu bývalého Kovošrotu v Hamru a připraví se na převzetí svozu odpadu. Stavaři dokončí nový most přes ulici Mezibořská, čímž odpadnou objížďky a páteřní ulice Podkrušnohorská bude u Máje opět průjezdná. V plánu je také zahájení výstavby plavecké haly u Koldomu, která má stát přes tři sta milionů korun a kterou letos zablokovalo správní řízení u antimonopolního úřadu. Stavební ruch se přesune i do ulic Ladova a Vinohradská, kde se budou za desítky milionů korun rekonstruovat komunikace. Novinkou v Litvínově bude i Portál občana, který lidem umožní, aby s radnicí řešili své životní události a poplatky elektronicky z domova.

V Mostě pokročí modernizace přístrojového vybavení krajské nemocnice, která dovybaví hlavně urgentní příjem. Ve městě se dočká rozsáhlé rekonstrukce park Střed a v ulici Františka Kmocha na sídlišti Pod Lajsníkem vznikne mezi paneláky první městské dvoupatrové parkoviště, které má řešit nedostatek volných míst pro auta. Dopravní omezení budou doprovázet úpravu rušné silnice v ulici Velebudická, kde se kvůli zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu vylepší okružní křižovatka u čerpací stanice MOL, vybudují nové přechody pro chodce k prodejnám McDonald's a Möbelix a do zóny se přidá cyklostezka. Podobné změny se v roce 2022 chystají v ulici Moskevská, kde bude navíc bezbariérové nastupování do autobusů a rozšíření parkování na 84 míst. Dvakrát tolik aut bude parkovat v místě bývalé 17. ZŠ, kde vznikne zcela nové parkoviště.

Mostecká jezera budou mít lepší zázemí pro rekreanty, počítá plán na příští rok

Další novinkou v příštím roce bude otevření první veřejné čerpací stanice na vodík, kterou řidiči najdou vedle benzinky u chemičky v Záluží. V největší továrně v okrese se zároveň dokončí výstavba jednotky na výrobu nového produktu – dicyklopentadienu. „Bude mít širokou škálu využití v automobilovém průmyslu, stavebnictví, elektrotechnice či lékařství a farmacii,“ sdělil mluvčí petrochemické společnosti Orlen Unipetrol Pavel Kaidl.

Naopak hnědouhelný důl ČSA se bude připravovat na ukončení těžby, která se očekává mezi roky 2023 a 2025. „Výhodou útlumu je, že je rozložen do několika let. Tím se část zaměstnanců přiblíží k důchodovému věku a řada z nich využije i možnost předčasného odchodu do důchodu,“ řekl nedávno předseda Sdružení odborových organizací CCG Jaromír Franta.

Tramvaj od mosteckého nádraží ke Kahanu? Odloženo

Bez omezení bude i v roce 2022 postupovat těžba uhlí na dole Bílina, k jehož hraně se po zimě vrátí archeologové, aby pokračovali ve výzkumu raně středověkého pohřebiště a zaniklé vesnice Nesvětice.

Důležitou událostí budou podzimní komunální volby, ke kterým se na Mostecku přidají i senátní. Kandidaturu už oznámila bývalá komunistka a poslankyně Hana Aulická Jírovcová.

Cena jízdného v MHD na Mostecku od 1. ledna 2022:

(v závorce současné ceny)



Jízdenky za hotovost

základní jednopásová: 20 Kč (17 Kč)

základní dvoupásmová: 25 Kč (21 Kč)

základní třípásmová: 30 Kč (24 Kč)

zlevněná jednopásová: 5 Kč (4 Kč)

zlevněná dvoupásmová: 6 Kč (5 Kč)

zlevněná třípásmová: 7 Kč (6 Kč)



Jízdenky placené čipovou kartou DpmML

základní jednopásová: 16 Kč (13 Kč)

základní dvoupásmová: 20 Kč (17 Kč)

základní třípásmová: 24 Kč (20 Kč)

zlevněná jednopásová: 4 Kč (3 Kč)

zlevněná dvoupásmová: 5 Kč (4 Kč)

zlevněná třípásmová: 6 Kč (5 Kč)



Časové jízdné – základní

7denní jednopásmové 140 Kč (120 Kč)

7denní dvoupásmové 160 Kč (150 Kč)

7denní třípásmové 180 Kč (170 Kč)

30denní jednopásmové 440 korun (400 Kč)

30denní dvoupásmové 580 Kč (520 Kč)

30denní třípásmové 680 Kč (600 Kč)

90denní jednopásmové 1 200 Kč (1 080 Kč)

90denní dvoupásmové 1 560 Kč (1 400 Kč)

90denní třípásmové 1800 Kč (1 600 Kč)

365denní jednopásmové 4 000 Kč (4 000 Kč)

365dennní dvoupásmové 5 000 Kč (5 000 Kč)

365denní třípásmové 6 000 Kč (6 000 Kč)



Časové jízdné – zlevněné

7denní jednopásmové 35 Kč (30 Kč)

7denní dvoupásmové 40 Kč (35 Kč)

7denní třípásmové 45 Kč (40 Kč)

30denní jednopásmové 110 korun (100 Kč)

30denní dvoupásmové 145 Kč (130 Kč)

30denní třípásmové 170 Kč (150 Kč)

90denní jednopásmové 300 Kč (270 Kč)

90denní dvoupásmové 390 Kč (350 Kč)

90denní třípásmové 450 Kč (400 Kč)

365denní jednopásmové 1 000 Kč (1 000 Kč)

365dennní dvoupásmové 1 250 Kč (1 250 Kč)

365denní třípásmové 1 500 Kč (1 500 Kč)