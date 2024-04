Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova završil po dvou měsících od vypsání soutěž na nákup nízkopodlažních tramvají. S cenou 294 milionů korun získala zakázku společnost Pragoimex. Informaci přinesl server zdopravy.cz.

Nové nízkopodlažní tramvaje dodá společnost Pragoimex. | Foto: Dopravní podnik města Mostu a Litvínova

Pragoimex dodá šest vozů vyrobených v Krnovských opravnách a strojírnách, které nahradí část starších vozidel typu T3 z 80. let. Podle smlouvy musejí být nové vozy o kapacitě minimálně 45 sedadel plně nízkopodlažní, s prostupem celým vagonem bez schodů. Zároveň budou vybaveny například klimatizací, kamerovým systémem nebo počítadlem cestujících.

Lidé v Litvínově se svezou novými tramvajemi. Oprava nemine ani koleje

Nové tramvaje by měly podle smlouvy vyjet do dvou let od podpisu. „Výsledkem projektu bude zatraktivnění městské hromadné dopravy pro cestující, a to zejména prostřednictvím zvýšení komfortu a kapacity, zvýšení bezpečnosti a zajištění bezbariérovosti dopravy,“ uvedl dopravce minulý rok, když oznamoval úspěch dotační žádosti.

Objednávka šesti tramvají najednou byla pro dopravní podnik největší soutěží za poslední roky. Dosud nové tramvaje nakupoval v menších sériích. V poslední soutěži na dvě tramvaje vyhrál v roce 2019 Pragoimex s modelem EVO2. Náklady na nákup z 85 procent pokryjí evropské fondy.

Mohlo by vás také zajímat: Tohle je výhled z MHD. Most káže odstranit vizuální smog, ale sám ho vytváří