Jen s nepatrnými změnami musí cestující veřejnou dopravou na Mostecku počítat od nových jízdních řádů, které začnou platit v neděli 10. prosince.

Doprava v Mostě. Ilustrační foto | Foto: Deník/Martin Vokurka

Na lince 733 mezi Žatcem a Mostem přibude ve dnech vyučování nový školní spoj. Na lince 721 z Loun přes Havraň do Mostu budou některé spoje prodlouženy do zastávky Výškov, Počerady, Elna. Ve dnech školního vyučování bude na lince z Bítozevsi přes Chomutov a Jirkov do Mostu prodloužen spoj k obchodnímu domu Prior.

V železniční dopravě žádné zásadní změny krajský úřad v běžné dopravě nepřipravil. Jediná novinka se týká turistické linky na Moldavu, která bude během jarních prázdnin jezdit během všech turnusů v Ústeckém kraji denně. Kromě toho se zkrátí cestování do Ústí nad Labem, díky ukončení výluk mezi krajským městem a Teplicemi budou vlaky na cestu potřebovat o několik minut méně.

Zdroj: Deník/Alexandr Vanžura