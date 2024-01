Osmašedesátiletá Dagmar z Mostu ještě zažila dobu, kdy byla ve městě spousta okrasných bazénků, nádrží a vodotrysků. Třeba u Repre, Rozkvětu, kasáren, nemocnice, U Tří sýrů, na konečné tramvaje nebo u školky v Růžové. Většina vodních prvků zchátrala a teď jsou z nich záhony, trávníky, parkoviště nebo nefunkční torza. Přibylo alespoň pítek. „Mně se ohromně líbí, že jsou pítka i na Šibeníku a nemusím tam tahat vodu,“ svěřila se seniorka, která chodí do parku venčit psa.

Na Šibeníku by mělo vzniknout jezírko. Deníku to řekl primátor Marek Hrvol. „Už je na to připravena projektová dokumentace. Vodní prvek by měl být u rozcestí nedaleko FunParku,“ dodal primátor. Jezírko má být mnohem menší než rybník na Resslu. Podle dokumentace bude mít nepravidelný tvar s maximální šířkou kolem dvaceti metrů a na břehu bude vyhlídkové molo.

Podle primátora by tak v parku vznikla další oddechová zóna, která díky vodní ploše zlepší v době veder místní klima. V letošním městském rozpočtu na jezírko nejsou peníze. Nepatří totiž k nejvyšším prioritám, primátor ale nevyloučil, že se nový areálek začne budovat ještě letos, pokud město uspoří několik milionů korun. Jezírko nebude koupalištěm, stavba proto nemá být náročná a nevyžádá si kácení stromů. Vybrala se volná travnatá plocha navazující na síť cest.

Vodu dodá podzemní had ke FunParku

Voda se má brát z potrubí, které město zavedlo do centrální části parku v souvislosti s výstavbou občerstvení ve FunParku, kde je třípatrové lanové bludiště, rozhledna a dětské hřiště. Varianta využít vodu z hlubinného vrtu podle primátora neprošla kvůli vysokým nákladům. Neprůtočné umělé jezírko si vyžádá dopouštění kvůli odparu, radnice však neočekává velké výdaje s ohledem na menší objem nádrže. Pro srovnání: na dopouštění rekreačního jezera Matylda si město každý rok rezervuje jeden milion korun.

Záměr města návštěvníky parku překvapil. „Voda tady chybí, i když na kopcích normálně není. Na Resslu je rybník, ale tady to bude asi o něčem jiném,“ řekl na Šibeníku 67letý Josef z Mostu, který se o vodu zajímá. Doma má akvária a na zahradě vlastní jezírko. „Udržet malou vodu, aby zůstala čistá, není snadné. Potřebujete k tomu technologii, jinak je z toho břečka. Zelená kalná voda by se nikomu nelíbala. Jezírko to je neustálý boj s řasou. Kór v létě, jak se ohřeje voda, tak řasy prostě bují,“ dodal Mostečan.

Za hezký nápad označila jezírko Kateřina Zejda Králová, rodačka z Mostu, žijící v Praze. „Já si myslím, že je to fajn, ale záleží na zpracování, aby to nedopadlo špatně. Tohle je dobrá chvíle na participativní rozpočet, ať si o tom lidi rozhodnou,“ sdělila 40letá návštěvnice parku, která si v něm jako dítě hrála. „Teď je to tu lepší. Park víc odpovídá tomu, co rodiny potřebují. A já bych jezírko při svých víkendových návštěvách Mostu ocenila,“ dodala.

Podle 63leté Jany, která chodí na Šibeník venčit psa, se v parku osvědčilo hlavně prosekání houštin u cest. „Je tady dobrý rozhled, takže kdyby šel z lesa nějaký úchyl, tak se nemá kam schovat,“ řekla. Místo jezírka by na Šibeníku raději vybudovala hřiště pro psy. „Dělat umělé jezírko na kopci je podle mě trošičku mimo mísu, spíš by bylo lepší udělat ho někde dole,“ namítla. Napadlo ji třeba údolíčko mezi skateparkem a kopcem na sáňkování, kam voda z dešťů či sněhu stéká gravitací a vytváří mokřinu. „Nejsem projektant ani krajinný ekolog, ale na úpatí svahu mi jezírko připadá logičtější. Když ho udělají nahoře u těch atrakcí, bude se tam koncentrovat ještě víc lidí. Já bych ty věci v parku víc rozptýlila,“ poznamenala Mostečanka.

„Jezírko bude rozhodně pro park přínosem, protože tam, kde je voda, je život,“ řekl známý fotograf přírody Miloslav Anderle, jehož fotografie ptáků jsou na panelech Naučné stezky Šibeník. Na snímcích je třeba Drozd zpěvný, Mlynařík dlouhoocasý či Kalous ušatý. Jeden panel stojí shodou náhod u místa, kde má být jezírko. Podle Anderleho se budou ptáci k vodní ploše stahovat, hlavně v létě z ní budou pít, koupat se v ní a kolem bude živo.

Na chybějící vodní prvek v parku Šibeník upozornili v říjnu 2019 odborníci při Dni architektury v Mostě, který se zaměřil na parky. Zajímavé je, že na vodu v parku se myslelo už před půl stoletím, kdy se boural starý Most a vznikalo nové město. Šedesátihektarový Šibeník, bývalé vojenské cvičiště se zákopy, měl být po stavebních a sadových úpravách ústředním parkem pro okolní paneláková sídliště. Podle projektové vize z 60. let minulého století měly stromy zabrat polovinu zelené plochy, na které se počítalo s výstavbou několika vodních ploch. Ta největší měla být na širokém prostranství, jenž mělo tvořit vstupní bránu do centra města. Menší okrasný bazén měl být u pionýrského domu.

Zdroj: Martin Vokurka

V plánu byla i výstavba letního kina s restaurací, areálu muzea, cukrárny se čtenářským koutkem a oplocení celého parku, ale nic se nakonec neudělalo. Do sametové revoluce v roce 1989 město vybudovalo v parku cesty s lavičkami a pár hřišť, která už nestojí. Nahradily je nové atrakce s dominantním FunParkem. Letos vznikne v parku oplocené hřiště pro míčové hry, které bude vedle areálu pro skateboarding.

Letos 1. května se otevře po rekonstrukci park Střed, kde byla soustava nádrží s kaskádou. Obnovou prošla jen část tohoto vodního díla. Nejznámějším vodním prvkem v Mostě jsou rekonstruované vodotrysky na Skupovce, kde byla kdysi tzv. zpívající fontána.