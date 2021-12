Mostecké zastupitelstvo schválilo prodej pozemků pro výstavbu další továrny v městské průmyslové zóně Joseph u Havraně. Mají se tam vyrábět střešní systémy pro auta. Město může za parcely o rozloze téměř dvacet hektarů utržit přes 80 milionů korun. Žadatelem o pozemky je dceřiná společnost nadnárodní skupiny Webasto. Ta sídlí v Německu a patří k předním světovým výrobcům vysoce kvalitního skla, topných a chladicích systémů a elektrických komponentů hlavně pro automobilový průmysl. „Tento investor by mohl být pro region velkým přínosem,“ řekl náměstek mosteckého primátora Marek Hrvol.

Jednání byla podle něj intenzivní a trvala několik měsíců. Radnice ocenila, že o zónu se zajímá významný výrobce s vyšší přidanou hodnotou, který investuje také do inovací a výzkumu. „Není to klasická montovna,“ uvedl Hrvol. Nový závod by měl stát vedle továrny na svíčky Yankee Candle. V první etapě se počítá s výstavbou jedné výrobní haly, skladů a parkoviště a poté s rozšířením areálu. „Předpokládáme vytvoření až 110 nových pracovních míst,“ uvedla firma Webasto v dokumentaci, která sloužila zastupitelům k rozhodnutí. Společnost zvažuje vytvořit deset pracovních míst v oblasti výzkumu a vývoje, za což by mohla čerpat investiční podporu a snížit tak výdaje na koupi pozemku. Celá investice se odhaduje až na dvě miliardy korun.

Z prodávaného sektoru je třeba odstranit nefunkční podzemní potrubí používané kdysi při melioraci. Město zatím pozemky pronajímá jako pole zemědělcům. Vyjmutí pole ze zemědělského půdního fondu zajistí investor. Transakce se připravuje v době, kdy má okres Most nejvyšší nezaměstnanost v Ústeckém kraji. K 31. říjnu byla přes šest procent a víc v ČR měla jen Karviná. Úřad práce eviduje na Mostecku zhruba pět tisíc uchazečů o zaměstnání a na jedno volné pracovní místo jich připadá pět.

Zaměstnanost má být v roce 2022 jedním z nosných témat Hospodářské a sociální rady Mostecka, která o tom rozhodne na svém tripartitním sněmu 13. prosince na mosteckém Benediktu. Okruhy témat dostali členové rady na podzim a mohli je doplnit. „Na základě jejich návrhů byla například do oblasti Zaměstnanost doplněna problematika veřejně prospěšných prací a nutnosti jejich zachování na Mostecku,“ sdělila tajemnice rady Jindřiška Moulisová. Jedná se i o podnětu monitorovat v oblasti energetiky projekty, které využívají alternativní zdroje energie. V tomto sektoru mají vznikat nová pracovní místa v souvislosti s postupným ukončováním těžby uhlí v regionu.