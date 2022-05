Nirvána jako cíl. Vietnamci v Mostě oslavili významný svátek Asie

Vietnamské ženy v Mostě se oblékly do slavnostních šatů, muži přinesli stoly a rodiny společně připravily jídlo a výzdobu. Vše kvůli šíření radosti, štěstí a míru. To je smyslem svátku Vesak, který vietnamská komunita oslavila v Buddhistickém kulturním centru Pagoda Most v pátek večer 13. května.

Vietnamská komunita oslavila v Buddhistickém kulturním centru Pagoda Most významný svátek Vesak. | Foto: Deník/Martin Vokurka