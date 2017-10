Neznámý muž lákal školačku do auta. Odmítla a řekla, jak vypadal

Most /FOTO/ - Patnáctiletá žákyně z Mostu zažila pokus o únos při cestě do školy.

Dejte si pozor na řidiče, který na ulici láká děti do černého auta. To vzkazují Mostečanům patnáctitelá dívka a její matka, které popis podezřelého muže oznámily policii a Deníku. Redaktor se s rodinou setkal na místě, kde podivný šofér nabízel vyděšené dívce projížďku. Incident popsala pod podmínkou zachování anonymity.

Stalo se to nečekaně v pondělí ráno, kdy šla ze Sedmistovek sama do školy. Když na okraji sídliště procházela ulicí Bohuslava Vrbenského za Penny, všimla si, že vedle ní pomalu jede starší černé audi. Pak zastavilo, řidič otevřel okénko a bez pozdravu školačku důrazně vyzval, aby šla k němu. „Řekl: Pojď sem! Myslela jsem si, že hledá cestu. Jenže mi řekl, že má v autě nějaké věci a že se můžeme povozit po Mostě,“ vylíčila setkání Deníku.

Nabídku neznámého řidiče odmítla a snažila se rychle odejít. „Bylo mi špatně. Nevěděla jsem, co mám dělat. Rodiče mi říkali, že se takové věci venku dějí, ale nikdy jsem si nemyslela, že se můžou stát i mě,“ dodala. Řidiče zřejmě od dalšího naléhání vyrušila přítomnost dalších lidí. Dívka se už za ním ze strachu neotáčela a proto neví, kudy odjel a jaké mělo auto registrační značku.

Řidiči bylo čtyřicet až pětačtyřicet let, měl neupravené, trochu delší hnědé vlasy, knír a byl neoholený. Podle školačky měl také bílé triko s nějakým logem na hrudi a černé tepláky. V autě byl sám. Ve škole se s prožitkem svěřila jen kamarádce a o přestávce zatelefonovala matce. Chtěla jí zavolat hned z ulice, ale bála se, že řidič za ní poběží a ublíží jí. „Čekala jsem, až přijde ze školy, protože mi volala v rychlosti a moc toho neřekla. Na policii jsme vše jely oznámit odpoledne. Mají o tom záznam,“ sdělila matka.



„Oznámení jsme přijali a samozřejmě se tím zabýváme,“ potvrdila policejní mluvčí Ludmila Světláková.

Matka, která kvůli větší bezpečnosti začala dceru do školy vozit, se obává, že řidič někomu ublíží jinde. „Naše holka dopadla dobře, ale jiní by mohli dopadnout hůř,“ řekla. Věří, že policie prověří kamerové záznamy v okolí, což mluvčí naznačila. Podle matky se nejedná o první případ. Starší dcera ji upozornila, že před půl rokem se městem šířila zpráva o podobném lákání dítěte do černého auta u OBI.

Deník v Sedmistovkách oslovil skupinku obyvatel. V pondělí ráno si podezřelého vozidla nevšimli. Přesto je případ zaujal. „Mělo by se na to upozornit, aby si rodiče a děti dali pozor,“ řekla jedna z žen. „Moje dcera by mu mohla naletět, je to taková ťunťa,“ lekla se další Mostečanka.

Podle policejní mluvčí je důležité, aby dítě setkání s podezřelou osobou co nejrychleji oznámilo rodičům, učiteli nebo rovnou na tísňové lince 158. Včasná reakce může usnadnit vyšetřování a zabránit případnému neštěstí. Lidé by také měli být všímavější k dění ve svém okolí, zvláště pokud jde o děti.