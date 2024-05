Ačkoliv v dubnu tohoto roku podle průzkumu Úřadu práce poklesla míra nezaměstnanosti v Ústeckém kraji na 5,9 %, v mosteckém okrese počet uchazečů o práci naopak narostl.

Ilustrační snímek. | Foto: Úřad práce ČR

Úřad práce ČR evidoval k 30. dubnu v Ústeckém kraji celkem 33 061 nezaměstnaných, což je sice o 582 méně než v březnu, ale o 2 559 více než ve stejném období minulého roku. Průzkum ukázal, že z uvedeného počtu bylo 30 528 uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let.

Na Mostecku hledá podle údajů Úřadu práce tento měsíc práci 5 895 osob, z toho 3 430 žen. K dispozici je celkem 1 328 volných pracovních míst a na každé z nich připadá v průměru 4,4 osob. Podíl nezaměstnaných činí 7,84 %.

Celkově je ale podle ředitelky krajské pobočky ÚP Martiny Bečvářové situace na trhu práce v Ústeckém kraji stabilní a výhled do dalších měsíců optimistický.

Nezaměstnanost na Mostecku v dubnu 2024.Zdroj: Deník/VLP Externista

„Velká poptávka je zejména po technických profesích, jako jsou svářeči, logistici, obsluhy strojů a různé řemeslné profese. V dubnu jsme měli v těchto oborech přes 11 000 volných pracovních míst,“ upřesnila Bečvářová.

Vliv na pokles nezaměstnanosti bude mít podle ní i vzrůst nabídky sezonních prací a nástup turistické sezony.

Bečvářová dále zdůraznila klíčovou roli rekvalifikačních kurzů v návratu do práce, a to zejména pro matky na rodičovské dovolené. „Úřad práce nabízí při návratu na trh práce podporu, včetně možnosti online rekvalifikace,“ vysvětlila Bečvářová a dodala, že stát na většinu kurzů přispívá až do výše 50 000 korun.

Přihlásit na kurz se můžete i z domova na stránce www.jsemvkurzu.cz.

Celostátní informace o vývoji nezaměstnanosti jsou zveřejněny zde.

Mohlo by vás zajímat: Severočeské doly chtějí vytěžit bývalou sopku u Braňan. Narazily na odpor lidí