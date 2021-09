V okrese Most bylo koncem srpna 5 298 evidovaných nezaměstnaných a nezaměstnanost byla skoro 7 procent, druhá nejvyšší v republice, hned za Karvinou.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.