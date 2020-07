Dvoje dveře, dva různé světy. Zatímco na sociální dávky čekala během středeční polední pauzy 15. července u úřadu práce v Mostě třicetimetrová fronta, u sousedního vstupu do zprostředkovatelny zaměstnání stál jen 17letý Július z Obrnic. „Mým problémem je, že jsem nezletilý, takže i když pracovat chci, pořádnou práci neseženu,“ povzdechl si nezaměstnaný Rom.

Čeká, až mu za rok bude 18 let. Doufá, že to změní jeho život. Kluk se základním vzděláním sní o práci v Německu, kam se strejdou jezdí na brigády. Chtěl by tam dělat nastálo hlídače a vydělat si 60 tisíc měsíčně. Bez kvalifikace si dost věří. Učební obor prodavač nedokončil, prý nesnesl, že ho měli za cigána. S cejchováním počítá i v dospělosti. „Jsem na to připravenej,“ dodal. Nudnou práci v továrně přijme, když mu cizina nevyjde. „Jsme přece kluci, musíme všechno zvládnout. Ženský to mají horší,“ řekl. Jedno ví ale jistě – v Obrnicích zůstat nechce.

Tato obec má dlouhodobě nejvyšší nezaměstnanost na Mostecku. V červnu meziročně vzrostla z 9 na 14 procent. V reálu to znamená, že z 1 403 práceschopných obyvatel jich 201 nedělá. Podle starosty Stanislava Zaspala to není jen tím, že Obrnice jsou sociálně vyloučenou lokalitou s velkou migrací. „Řada mladých i starších lidí nemá vzdělání. Vycházejí ze základní školy i v sedmé osmé třídě, takže pro ně je těžké sehnat nějaké zaměstnání,“ uvedl. Dalším důvodem jsou exekuce, kterých je v Obrnice nejvíce v ČR v přepočtu na jednoho obyvatele. Mnohým dlužníkům se kvůli srážkám ze mzdy stále nevyplatí pracovat - stačí jim dávky a práce na černo.

Obec se přesto snaží vytvářet pracovní místa ve svých technických službách, které mají kolem 25 zaměstnanců. Většině z nich dotuje mzdy stát v rámci veřejně prospěšných prací. Obecní údržba se má dál rozvíjet. U nádraží se pro ni staví nové zázemí a v plánu je zvýšit počty kvalifikovaných zaměstnanců, aby jako elektrikáři, zámečníci či zedníci byli pro obec užitečnější.

S prací jsou na tom nejlépe Korozluky. V této vesnici, k níž patří i Sedlec, je nezaměstnanost 0,6 %, což je jeden člověk evidovaný na úřadu práce. Před rokem byli v obci dva nezaměstnaní, takže situace se navzdory koronaviru ještě zlepšila. „U nás jsou jen rodinné domy. Nemáme žádné sociální byty a problémové obyvatele, kteří se práci vyhýbají,“ uvedl starosta Miroslav Nedrda. Hodně lidí pracuje jinde a naopak obyvatelé z okolních obcí dojíždějí do několika větších firem v místní podnikatelské zóně. Příznivá sociální a ekonomická situace dělá z lokality atraktivní místo pro život a nabízí prostor pro rozvoj venkovské bydlení pouhých 7 kilometrů od Mostu. V obci, kde je zámeček, výletní brána do chráněného Českého středohoří a silnice na Prahu, stojí zatím osm desítek domků, ale v plánu je dalších čtyřicet.

Celkově je na tom ale okres Most hůř. Registrovaných nezaměstnaných je skoro 5 tisíc místo necelých 4 tisíc loni v červnu. Firmám přitom stále chybí řemeslníci, technici a další odborníci. Například státní podnik Palivový kombinát Ústí, který spravuje jezero Most a dělá rekultivace, nabírá průběžně po celý rok a pomáhá si absolventským programem pro studenty posledního ročníku bakalářského nebo magisterského studia, kteří po praxi mohou získat trvalý pracovní poměr. „Jsme perspektivní zaměstnavatel,“ sdělila mluvčí podniku Hana Volfová. Pokud vláda schválí projekt propojování šachetních jezer v Podkrušnohoří pro získávání zelené energie, bude poptávka po dalších oborech. Někteří specialisté už přicházejí do podniku z utlumované těžby uhlí.

Nejradikálnější postup v získávání nových zaměstnanců zvolila společnost Strojírna Litvínov. Založila střední průmyslovou školu, aby si techniky vychovala. Výuka začne v září 2021 a pomůže i ostatním firmám, které se o žádané profese přetahují. „Zamýšlená celková cílená kapacita školy je 160 žáků,“ sdělil ředitel průmyslovky Michal Tarant. Škola je i reakcí na 4. průmyslovou revoluci stojící na inovacích, digitalizaci, robotice a umělé inteligenci, která podle studií změní zažitou zaměstnanost i sociální systém.

Nezaměstnanost na Mostecku

Obec (červen 2020), uchazeči o zaměstnání, podíl nezaměstnaných



Obrnice 201, 13,7 %

Most 3 118, 7,0 %

Bečov 63, 6,6 %

Litvínov 863, 5,6 %

Horní Jiřetín 75, 4,9 %