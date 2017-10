Nezaměstnaní si umí dávky udržet podfukem. Úřad to baští

Most /FOTOGALERIE/ – Obelhat stát kvůli dávkám je snadné a trvá to jen pár sekund. Stačí se postavit do fronty na práci a pak z davu tiše odejít.

V přízemí hotelu Cascade v Mostě se v úterý 17. října konal Regionální veletrh pracovních příležitostí 2017.

Řada nezaměstnaných z Mostecka ve skutečnosti nechce pracovat. Na jednom úředním dokumentu to ale vypadá, že se do práce hrnou. Deník zjistil podvádění na úterním regionálním veletrhu pracovních příležitostí v Mostě, kde dvacítka firem nabízela stovky volných míst s platy od 12 tisíc do 45 tisíc korun. Továrny nabíraly i nekvalifikované dělníky. PODEPSAT A DOMŮ „Já jim na práci seru!“ prohlásil jeden z desítek nezaměstnaných, kteří ráno před burzou práce vytvořili frontu. Když je pořadatelé pustili dovnitř, hned se hrnuli ke stolku úřadu práce, kde podepsali listinu pro pozvané, že si byli hledat zaměstnání. "Kdyby nepřišli, měli by určitě problém,“ uvedla zástupkyně úřadu práce. Mohli by přijít o podporu.



Podpis o účasti k prokázání aktivity stačil. Skutečný zájem o práci nikdo nehlídal. Po dvou minutách, které strávil ve frontě na docházku, odházel z veletrhu první nezaměstnaný. „Jdu domů,“ řekl s úsměvem. A za ním šli další. Ve dvou poloprázdných sálech zbyli jen ti opravdu aktivní. ČTĚTE TAKÉ: Chanov opět trápí štěnice. Radnice celé sídliště proti hmyzu vystříká Josef Tokár, který si už nepamatuje, zda je bez práce deset či patnáct let, sice nahlas nadával, že je obětí buzerace, ale náboráře obcházel a ptal se na práci. „Myslel jsem si, že ji tu automaticky dostanu, když mě sem z pracáku poslali,“ řekl. Trval na tom, že se základním vzděláním nemá šanci. „Chtějí vyučení nebo maturitu. Kde to vezmu?“ dodal. FIRMY SE PŘETAHUJÍ „U některých nezaměstnaných je problém v aktivitě. Nepracují, protože nechtějí,“ uvedl za pořadatele místopředseda Okresní hospodářské komory v Mostě Petr Scherer. Podle něj mohou uspět i nekvalifikovaní, protože je po krizi a firmy se o lidi přetahují. „Nenajít práci je dnes skutečně obtížné,“ dodal.



„Pro mě je to dost těžké,“ namítla 39letá Hana z Mostu, které končí mateřská dovolená. Shání místo, které by mohla skloubit s péčí o tříletého syna. Chce něco v okolí Mostu, aby mu byla nablízku. „Jsem zvyklá dělat v továrně, ale kvůli synovi nemohu dojíždět daleko, třeba do Amazonu,“ vysvětlila. Její manžel pracuje v cizině a na pomoc příbuzných se pořád spoléhat nemůže. Ruce má teď volnější díky školce.



Na Mostecku se nezaměstnanost dlouhodobě snižuje. Přesto byla koncem září nejvyšší ze všech sedmi okresů Ústeckého kraje. V evidenci úřadu práce bylo 6 432 lidí z okresu Most, kde firmy hlásily přes 1 300 volných míst. ČTĚTE TAKÉ: ANKETA: Omezili byste pracovní týden z pěti dnů na čtyři?

Autor: Martin Vokurka