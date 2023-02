Vědci totiž začnou na jaře odkrývat další část středověkého pohřebiště v lokalitě Nesvětice u Mariánských Radčic v okresu Most, kde v nekropoli z 11. a 13. století dosud našli téměř 1 900 hrobů. Ani letošní archeologický výzkum se neobejde bez pomocníků, které ústav právě teď hledá. „Sháníme brigádníky na dobu od 3. dubna do 29. září tohoto roku. Pracovat se bude každý všední den od 7 do 15 hodin,“ sdělil Deníku archeolog Jan Podhorský.