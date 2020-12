Skupinky Mostečanů kroutily rezignovaně hlavou nad nepořádkem v obytné zóně Stovka, když v pátek 25. prosince míjely venku nejrůznější odpad.

I na Boží hod vánoční je u Stovky v Mostě nepořádek | Foto: Deník/Martin Vokurka

Ve spodní části třídy Budovatelů, kudy se chodí k děkanskému kostelu a jezeru Most, byly i dva převržené nákupní vozíky a starý nábytek. „Tady je to skoro pořád, hlavně o víkendech nebo svátcích," povzdechl si na chodníku jeden z obyvatel. Přiznal, že neví, jak dlouhodobý problém řešit. „Lepší už to nebude,“ sdělil vietnamský obchodník, který s kolegou vyšel ven a diskutoval o smetí.