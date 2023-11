/FOTO, VIDEO/ Nepořádek vidí z tramvají cestující, když jedou po trati mezi Mostem a Litvínovem. Černá skládka se rozšiřuje u zastávky Chomutovská mezi mosteckým blokem 100 a silnicí I/13. V zeleni tam leží nejrůznější smetí, například torza kočárků a elektrospotřebičů, staré pneumatiky. oblečení, obuv, hračky a obaly. Někdo minulý týden dokonce nechal nákupní vozík ve tvaru autíčka na okraji vozovky čtyřproudové silnice.

Nepořádek u tramvajové trati v Mostě ve středu 15. listopadu. | Video: Deník/Martin Vokurka

„Vedle toho, že jsou černé skládky mimořádně nevzhledné, je jejich hlavním problémem riziko úniku nebezpečných látek do životního prostředí,“ upozorňuje radnice na webu procistsimost.cz, kde probíhá osvětová kampaň za větší pořádek v Mostě. Každý Mostečan může zdarma odložit nebezpečný odpad či nefunkční elektroniku do sběrného dvora. Objemný odpad jako nábytek se dává bezplatně do velkých kontejnerů, které pendlují městem.

VIDEO: Hasiči pokládali u jezera Most hadici, jejíž délka by překonala Sněžku

Město v kampani přiznává, že se stále zvyšujícími náklady trpí kvalita úklidu v ulicích. I proto se od 1. ledna 2024 zavede povinný poplatek za odpad. Bude činit 840 korun za rok za osobu. Poplatek nebudou muset hradit senioři nad 65 let a osoby osvobozené ze zákona, například děti v dětských domovech. Od roku 2007 Mostečané za odpad neplatí. Všechny náklady za svoz a likvidaci odpadků za obyvatele tak hradí město, přestože celkové výdaje vzrostly z 36 milionů korun v roce 2008 na 65 millionů v roce 2022.

Mostečan vytvoří za rok v průměru 230 kilogramů nevytříděného odpadu, přičemž limit je 180 kg. Kvůli neekologické nadprodukci je město sankciováno.

Mohlo by vás zaujmout: Zamčené podzemí slavného kostela v Mostě připomíná velikostí stanici metra

Zdroj: Deník/Martin Vokurka