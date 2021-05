Mostecký deník a Ponte reports přinášejí rozhovor s Alecem Pin, učitelem francoužštiny.

Alec Pin. | Foto: reprofoto Ponte reports

V Čechách žije 15 let a do Francie už by se nevrátil, byť tam stále má velkou část rodiny. Už dokonce upustil od „líbacího“ zvyku, který popravdě dost zdržuje. Co bylo pro vystudovaného překladatele angličtiny a španělštiny při příjezdu do Čech nejtěžší, a jak si poradil s češtinou? Jaký je rozdíl mezi Čechy a Francouzi a jak mu chutná české jídlo? Nejen to se dozvíte v rozhovoru. Nechybí ani tipy na francouzské knihy, filmy a hudbu.