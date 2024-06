Propustek Lučního potoka pod širokou silnicí v ulici Žatecká v mostecké části Čepirohy už delší dobu komplikuje dopravu. Nenápadný most tunelového typu má nevyhovující nosnou konstrukci, takže je tu omezený počet jízdních pruhů. Město chystá rekonstrukci s výměnou tubusu pro potoční koryto, což zajistí plnou zatížitelnost mostu a všechny bezpečnostní standardy.

V Mostě se opraví propustek Lučního potoka v ulici Žatecká, kde je omezena doprava. | Video: Martin Vokurka

Nabídky firem do veřejné zakázky, vyhlášené v květnu, bude komise vyhodnocovat ve středu 5. června. Práce by měly začít v létě a skončit na podzim, kdy se má provoz vrátit do normálu. Rekonstrukce si nevyžádá uzavření silnice s objízdnou trasou, ale jen částečné omezení průjezdu staveništěm.

Luční potok teče z Velebudic přes Čepirohy a důlní areál Hrabák a mezi obcemi Nemilkov a Lišnice se vlévá do říčky Srpina.

