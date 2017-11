Nemocnice v Mostě zpoplatní parkování. Řidiči nadávají i chválí

Most /ANKETA, FOTO/ - Dvě hodiny zdarma, pak 15 korun za každou započatou hodinu. Největší změna v parkování od roku 1975 budí emoce

Senior Jaroslav Kvapil vjíždí na staré parkoviště u mostecké nemocnice kolem nově instalované závory a rozčílí se. Pochopí, že ho brzy čekají další výdaje. Bezplatné parkování u mostecké nemocnice totiž bude minulostí.

Dvě hodiny stání sice dostanou řidiči zdarma, ale vyšetření Jaroslava Kvapila trvají déle. Například příští týden stráví v areálu jako pacient tři a půl hodiny. „Je to zlodějna!“ prohlásí vedle lékárny u samoobslužné parkovací pokladny. Tentokrát do ní ještě 30 korun házet nemusel. Systém je od středy 1. listopadu ve zkušebním provozu. Naostro má začít fungovat v pondělí 13. listopadu. Platební terminály jsou u každého ze tří výjezdů z areálu nemocnice a ovládají většinu parkovacích míst pro veřejnost.

Někteří řidiči novinku vítají. Věří, že regulace zlepší situaci v lokalitě, kde obtížně hledají volné místo. „Je to prospěšná věc,“ míní Vladimír Zumr, který si u jedné z několika závor poprvé zkoušel vyzvednout z automatu parkovací lístek. „Očekávám víc místa, protože řidiči je budou rychleji uvolňovat, aby nemuseli platit,“ soudí Radmila Fleišerová. Podle ní se řada řidičů v nemocnici zdržovala zbytečně dlouho, chodili na „kávičku“ a místa zbytečně blokovali ostatním návštěvníkům.

Podle společnosti Krajská zdravotní je nový systém efektivnější a navazuje na nedávno otevřené parkoviště pro zaměstnance za budovou B a G, které pojme 186 aut. „Další etapou řešení parkovacího systému bude parkoviště u objektu C pro 36 automobilů. Nyní probíhá příprava projektové dokumentace,“ uvedl mluvčí společnosti Ivo Chrástecký. Pro koho budou nová místa a za jakých podmínek, není ještě jasné. Čeká se na hodnocení provozu u závor.

Řidič: je to podraz

Ne všichni ale zpoplatnění chápou. „Je to přece nemocnice,“ řekl jeden z kritiků. „Je to podraz na řidiče. Pro zaměstnance postavili vzadu nové parkoviště, aby nám vepředu uvolnili místa, ale je tu pořád plno a navíc za to chtějí peníze,“ postěžoval si další řidič. Někteří u závor a terminálů kličkovali a zmatkovali, protože nevěděli, co se děje. Řidič Vlastimil Radoš nabídl řešení pro nespokojené. „Já většinou jezdím autobusem,“ řekl Deníku.

Nový parkovací systém u nemocnice funguje podobně jako v podzemním parkovišti v obchodním domě Central. Před vjezdem na parkoviště u nemocnice se řidič vykloní z okénka a zmáčkne tlačítko na automatu. Ten mu vydá parkovací lístek s čárkovým kódem, který otevře závoru a cestu k volnému místu. Když řidič k výjezdu přijede do dvou hodin, nic neplatí. Pokud se v něm zdrží déle, musí uhradit v terminálu na parkovišti 15 korun za každou započatou hodinu.