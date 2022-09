Pětasedmdesátiletá Ilonka Šnorychová pamatuje starou mosteckou nemocnici, která musela ustoupit těžbě uhlí. Předtím tam porodila dceru. Pak vznikla nová nemocnice na okraji města, což byla pro celý okres významná událost. Kdy do moderního špitálu poprvé vstoupila, si Ilonka nevybavuje, ale dojmy popsat dokáže. „Když jsem vešla do nové nemocnice, tak to bylo pro mě určitě něco nádherného, jako když vejdete do něčeho pěkného, čistého a voňavého,“ svěřuje se v čekárně polikliniky, která už novotou nezáří. Seniorka si po několika hospitalizacích samozřejmě uvědomuje, že zařízení potřebuje vylepšit, ale nestěžuje si. „S nemocnicí mám dobré zkušenosti,“ vysvětluje.

Deník během rozhovoru seniorce ukáže na mobilu vizualizaci nemocnice, jak má vypadat za 25 let. V areálu najednou vidí nové pavilony, parkovací dům i budovy s byty pro personál. Je to součást plánované komplexní revitalizace celého areálu. Ilonka je překvapena. „Mostecká nemocnice si to opravdu zaslouží, protože jsou tu schopní a dobří lékaři. Nejsme sice krajská nemocnice, ale s tímhle bych souhlasila. Myslím si, že by to bylo vynikající,“ říká při pohledu na nemocnici budoucnosti.

Nové pavilony, lepší péče. Nemocnice v Mostě chystá převratné změny

Zástupci společnosti Krajská zdravotní, které nemocnice patří, ve čtvrtek 15. září představili médiím generel rozvoje. Zjednodušeně řečeno plán, jak celý areál vylepšit s pomocí dotací do roku 2047. Lidi nebudou na start postupné modernizace dlouho čekat. Ústecký kraj pošle čtvrt miliardy korun na první rekonstrukce, které se dočká chirurgická jednotka intenzivní péče a dětské oddělení. Podle optimistického scénáře by se mělo začít už v příštím roce.

Deník v nemocnici hovořil o nové vizi s desítkou náhodně vybraných zdravotníků, pacientů, provozních pracovníků a pamětníků. Všichni chystané změny hodnotili pozitivně. Nezávisle na sobě vyjádřili také naději, že novinky přilákají do Mostu lékaře, kterých je nedostatek.

Uklízečky znají v nemocnici každý kout a vědí, kde jsou slabiny. Proto i jich se celá záležitost týká. „Rekonstrukci to chce,“ shodla se čtyřčlenná úklidová skupinka během polední pauzy. Podle uklízeček se budou hlavně pacienti cítit v nemocnici lépe, když projde renovací. Souhlasili s názorem hejtmana Jana Schillera, že kdo Mostem jen projíždí a vidí z dálky zateplenou nemocnici, tak si myslí, že je všechno v pořádku. „Ale ten vnitřek už nevidí,“ přitakaly ženy, které doufají, že i jejich stará šatna bude jednou nová. Zároveň je prý bude víc bavit úklid v moderně vybavených odděleních.

V mostecké nemocnici mohou vyšetřit na rezonanci v celkové anestezii

„Ležela jsem v Ústí a pak, když mě přivezli sem do Mostu, tak to bylo nebe a dudy. Tady sprchy na pokojích nejsou, musíte do společných přes celou chodbu. A záchody to samé. Mostecká nemocnice by se měla přiblížit minimálně té krajské, nebo spíše Motolu, a doběhnout, co jí uteklo,“ uvedla v čekárně jedna z oslovených žen.

Dvě zdravotnice uvítaly, že generel rozvoje počítá také s centralizováním laboratoří. „Je to lepší než je mít na více místech. Sanitáři se tolik nenaběhají a laboranti mohou lépe spolupracovat,“ uvedla žena v bílém plášti. I její kolegyně měla z plánu rozvoje dobrý pocit. Líbil se jí i parkovací dům, protože míst pro auta je v areálu stále málo, a ocenila záměr postavit přímo v nemocnici bytové domy. „Stále čekáme na nové lékaře a tahle vize by je mohla přitáhnout,“ uvedla.

Podle tří seniorek, které chodí do nemocnice na obědy a pracovaly v ní na různých pozicích od jejího otevření v 70. letech minulého století, se musí komplex zbavit veškeré dosluhující technické infrastruktury, včetně starého potrubí. „Dělala jsem tu 45 let, takže to tu znám. Technické věci by se měly udělat v první řadě,“ sdělila bývalá pracovnice z týmu elektro. „Když se nemocnice otevírala, tak se nám tady líbilo. Vypadala opravdu moderně a nepřestávala se renovovat. Pak ale začala stagnace, která je stále vidět,“ dodala.

Mostecká nemocnice nabízí maminkám v porodnici bufetové snídaně. Mají úspěch

Její kamarádka upozornila, že nejde jen o opravy. „Důležité je, aby byli lékaři,“ sdělila. Jako příklad uvedla psychiatrii, kde funguje jen ambulance a lůžková část zůstává zavřená, protože navzdory různým benefitům a náborovému příspěvku 400 tisíc korun není odborný personál. „Přitom tu kdysi byla i dětská lůžková psychiatrie a skvělá pracovní terapie. To by se mělo vrátit,“ doplnila někdejší pracovnice tohoto oddělení. Pamětnice se shodly, že lékaře možná odrazuje, že Most stále nemá tu nejlepší pověst.

Nemocnice slouží pro spádovou oblast okresu Most, ale má významný nadregionální přesah. Stavěla se na etapy. V roce 1975 stály budova polikliniky, hlavní lůžkové pavilony, hygienická stanice a v roce 1977 byly dokončeny pavilony infekce, zdravotnické školy a svobodárny. Tři roky po sametové revoluci se dostavěl objekt diagnostiky. Aktuální generel určil další směřování areálu. „Generel vidíme jako možnost rozvoje zdravotní péče a její organizace,“ uvedl generální ředitel Krajské zdravotní Petr Malý. Plán řeší také proměnu urgentního příjmu, který často musí suplovat péči praktických lékařů.

Společnost zpracovává generel rozvoje i pro ostatní své nemocnice v Ústeckém kraji, kterých je celkem sedm.