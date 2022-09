Jako první se má už v příštím roce začít rekonstruovat chirurgická JIP a dětské oddělení. Práce se naplánují na etapy, aby stavby co nejméně omezily zdravotní péči. Ústecký kraj hodlá nemocnici na rozjezd projekčně připravených velkých investic poskytnout čtvrt milionu korun. Radní to už schválili. V dalších letech by měla následovat výstavba robustního urgentního příjmu, což je klíčový rozvojový záměr, který úzce souvisí s komfortem pacientů a personálu.

Myslí se i na další prostory. Budoucí parkovací dům má eliminovat současná parkoviště, která zabírají velké plochy. V plánu je také využití řadu let opuštěné budovy bývalého infekčního oddělení, která dnes patří městu Most, ale cílem je z ní udělat rozsáhlý pavilon pro léčbu dlouhodobě nemocných (LDN). Výhodou objektu je, že je připojený na podzemní trakt nemocnice a leží v okrajové části areálu, kde je hodně zeleně. I proto se tam počítá s výstavbou rezidenčních bytů, kterými chce největší zdravotnické zařízení v okrese přilákat nové lékaře a sestry. „To je zásadní věc pro rozvoj nemocnice,“ sdělil ředitel.

Pět zrekonstruovaných bytů v Mostě je určeno pro lékaře. Nemocnice to uvítala

Generel zároveň navrhuje centralizaci laboratoří, rozšiřování energetických zdrojů nebo zvýšení kapacity trafostanic. Všemu předcházela analýza hodnotící současný stav nemocnice.

„Generel je živý proces. Jednotlivé etapy se mohou prolínat a realizovat podle finančních možností a získaných dotací,“ sdělil Libor Hrdoušek z architektonické kanceláře RA15, která ambiciózní plán se zástupci nemocnice vytvořila.

V mostecké nemocnici mohou vyšetřit na rezonanci v celkové anestezii

Podle hejtmana Jan Schillera mostecká nemocnice finanční pomoc potřebuje a dlouhodobá vize ji posune výrazně vpřed. Za velmi důležitý označil zejména záměr proměny urgentního příjmu, který by se měl začít projektovat v příštím roce a který chce kraj také podpořit ze svého rozpočtu. „Mostecká nemocnice vypadá zvenku jako celek zrekonstruovaná, ale je to jen zdání. Uvnitř vyžaduje další investice,“ upozornil hejtman. Dodal, že kraj si první finanční injekci může dovolit, protože dobře hospodaří a má z čeho brát. Rezervu si vytvořil i tím, že zastropoval ceny energií, čímž ušetří.

Nemocnice v Mostě

Okresní nemocnice je z let 1975 až 1977. Tehdy patřila k nejmodernějším svého druhu na sever od Prahy. Od roku 2007 patří společnosti Krajská zdravotní, jejímž zřizovatelem je Ústecký kraj. Od té doby prošla dílčími vnitřními úpravami a zateplením.