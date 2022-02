Nedonošenecká část perinatologického centra Nemocnice Most převzala od Nadačního fondu La Vida Loca speciální kufříky v rámci projektu Život v kufříku. Určené jsou novorozeným dětem, se kterými se od prvních chvil život nemazlil.

„Projekt vznikl na podkladě toho, že až 500 dětí je každoročně odloženo nebo z různých důvodů odebráno matce přímo v porodnici. Aby jednou netápaly, jak přišly na svět, jak vypadaly a zda je vůbec měl někdo rád, uchováváme vzpomínky na začátek jejich života v kufřících a pomáháme jim tak v období hledání vlastní identity,“ vysvětluje Marie Váchová, primářka Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most.

Život v kufříkuZdroj: Krajská zdravotní

Kufřík je určen pro novorozence, kteří rovnou z porodnice putují do pěstounské péče, do adopce nebo do kojeneckého ústavu. "Jeho součástí je první hračka, fotoalbum s fotografiemi po porodu, oblečení, dudlíky a lahvička, někdy i otisky malých nožiček," vypočítávají zástupci společnosti Krajská zdravotní, která mosteckou nemocnici provozuje.

„Spolupráce s Nadací La Vida Loca funguje v Nemocnici Most od dubna 2019. Od té doby tu nadační fond rozdal celkem 27 kufříků. Projekt běží v rámci 60 porodnic v celé republice,“ dodává primářka Marie Váchová.