Dosud se mohli v nemocniční jídelně stravovat pacienti a zaměstnanci. Od pondělí 20. června tam bude moci na oběd přijít každý. Jídelna v pavilonu „B“ je otevřena od pondělí do pátku od 11.30 do 13.45 hodin, v sobotu, neděli a během svátků od 12.30 do 13.30 hodin.