Krajská zdravotní upozornila na posílení pravomocí ředitelů jednotlivých nemocnic a také přidělení větší odpovědnosti. "Konkrétně jde o větší pravomoci i odpovědnost především v provozních záležitostech, mzdové politice a hospodářském výsledku daného odštěpného závodu. Změny budou v jednotlivých nemocnicích nabíhat postupně, po výběrových řízeních na nově definované pozice ředitelů," uvedla Krajská zdravotní s tím, že další výběrová řízení na ředitele nemocnic budou probíhat nejméně do konce letošního roku.

Ke změně na ředitelném postu došlo také v nemocnici v Litoměřicích. Tam v pátek 1. října do funkce nastoupil Vladimír Kestřánek. Jeho předchůdci Radku Lončákovi skončil k poslednímu zářijovému dni pracovní poměr.

Ondřej Šterba, předseda představenstva KZ, Petr Malý, generální ředitel KZ, Pavel Markalous, ředitel Nemocnice Most, a Petr Najman, primář ORL oddělení a dosavadní ředitel zdravotní péče Nemocnice Most (zleva) | Foto: Krajská zdravotní/Jana Mrákotová

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.