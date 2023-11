/FOTO, VIDEO/ Je po sedmé ráno a Alžběta Horvátová z Obrnic sundává pětileté dcerce Viktorce kalhoty. Pak jí v šatně speciální mateřské školy v Mostě obleče tričko, nazuje bačkůrky, učeše vlasy a nasadí na zápěstí gumové náramky. Do nich Viktorka může kousat, když dostane další záchvat agresivity. Při sebepoškozování se obvykle kouše do ruky nebo do nohy. Teď se však v netečném klidu podvoluje rannímu školkovému rituálu, na maminku se neusměje, ani neřekne ahoj. Spěchá do třídy. Za malou autistkou se už zavřela dřevěná vrátka, už je pod křídly personálu. Maminka se na pár hodin ocitá bez dcerky s vážným kombinovaným postižením, která nemluví a navíc špatně spí.

Viktorka jde s rodiči do školky. | Video: Deník/Martin Vokurka

„Dneska vstala ve tři,“ povzdechne si žena, která se zase moc nevyspala. Školka s odbornou péčí od pondělí do pátku, kde si dcerku většinou kolem dvanácté vyzvedávají, je pro rodiče jen částečnou úlevou. „Je to těžké a hodně komplikované,“ svěřuje se táta Jan Ilavský. Ani on nevidí za poslední dva roky u dcery žádný pokrok. I tyhle Vánoce budou pro ni bez radosti, protože Viktorka dárkům nevěnuje pozornost jako jiné děti. Stále také bere silné léky, což rodinu trápí. „Prášky nejsou řešení. Už fakt nevím, co mám zkusit,“ tvrdí maminka. Přesto se nevzdává a chce uskutečnit jeden sen. Ráda by dcerce co nejdřív dopřála v zahraničí delfínoterapii, která některým autistům pomáhá. Proto rodina shání peníze přes veřejnou sbírku na dobročinném portálu Donio. Jedná se o dvě stě tisíc korun, které by rodiče podle svých slov sami za krátkou dobu nenašetřili.

Viktorce můžete pomoci na sbírkové platformě Donio ZDE.

Maminka doufá, že cvičení delfíni pod vedením terapeuta zlepší zdravotní stav dcery a posunou ji vpřed, protože příští rok bude ve školním věku a padne rozhodnutí, co dál po školce. „Mohla by i třeba začít říkat nějaká slovíčka,“ věří maminka. „A nebo by třeba mohla začít navazovat oční kontakt,“ dodává otec. „Oční kontakt je fakt důležitý. Měla ho, když byla malinká, ale pak nastal zlom a ztratila ho.“ I když to na sobě nedává otec znát, přiznává, že i on je z utrpení dcery vyčerpaný a už nevidí žádné východisko. Až na ty delfíny. Jako skeptik nepodléhá iluzi, že inteligentní vodní tvorové svými zvláštními schopnostmi vše vyřeší, ale nechce prý čekat s rukama v klíně a dívat se, jak dcera dál stagnuje.

Zatímco filmový Rain Man byl autista s mimořádnými schopnostmi, Viktorka je na tom mnohem hůř. Kromě toho, že trpí dětským autismem, má těžkou mentální retardaci a další poruchy. V jejím příběhu, který je součástí veřejné sbírky, maminka zmiňuje, že Viktorce byl zjištěn vzácný gen GabrG2, který zapříčil její nemoci. Maminka by si moc přála, aby dcerka začala mluvit a zvládat základní hygienu, aby se orientovala alespoň částečně v čase a když ji něco bolí, aby to ukázala, třeba i pomocí kartiček.

Viktorka, která má ráda vodu a pobyt v bazénech, se podle maminky narodila jako zdravé miminko a nic nenasvědčovalo tomu, že bude nemocná. Zvrat začal v sedmi měsících, kdy se dcera nepřetáčela, nezvedala hlavičku a byla jako hadrová panenka. Až po rehabilitaci a dalších vyšetřeních se zjistilo, že trpí dětským autismem, což byl pro rodiče šok. V současné době je Viktorka na pozorovaní a sami lékaři podle maminky nevědí, co se bude dít dál.

„Viktorka je na úrovni ročního dítěte, je zastavená v čase,“ dodává Alžběta Horvátová, která se péči o dceru věnuje na plný úvazek.