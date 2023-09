„Náš klub SPD s podporou Trikolory Most nesouhlasí se zavedením poplatku vzhledem k tomu, že se poplatek bude vztahovat pouze na fyzické osoby s trvalým pobytem v Mostě, včetně dětí. Důvodem nesouhlasu je nerozšíření okruhu poplatníků i na ty obyvatele, kteří sice v Mostě bydlí, ale nemají zde trvalý pobyt. Tito občané také vytváří odpady na zemí obce,“ sdělila zastupitelka a členka komise pro životní prostředí Jarmila Fuchsová (SPD).

Podle ní je načasování zavedení tohoto poplatku nešťastné kvůli předchozí celostátní vlně zdražování, které snížilo životní úroveň řady obyvatel. „Bohužel se také od příštího roku zvedne několikanásobně daň z nemovitosti a také dojde ke zdražení MHD. Těmito poplatky se značně zatíží nejen rodiny s dětmi,“ dodala Fuchsová. Podle ní schválení poplatku za odpad by mohlo vést v příštích letech k navyšování sazby. Svůj nesouhlas SPD zdůvodňuje také tím, že ve svém volebním programu slíbila zachování bezplatného svozu komunálního odpadu.

Opoziční Sdružení Mostečané Mostu (SMM) záměr zpoplatnit lidem odpad také kritizuje. „Občané Mostu by měli mít nějaké benefity. Nechceme, aby utíkali pryč z města,“ uvedl Jiří Nedvěd (SMM). Radnice podle něj nedokáže vybrat poplatky od každého, protože hradit je budou jen zodpovědní obyvatelé, zatímco problémová část místní populace se bude nové povinnosti vyhýbat. Nedvěd se také obává, že zpoplatnění odpadu nepovede k lepšímu třídění či ke zvýšení čistoty ulic, protože někteří plátci poleví v pořádku s odvoláním na to, že město se za jejich peníze musí víc starat.

Poplatek za odpad Most zrušil v roce 2007, odkdy ho za obyvatele hradí radnice. Tento benefit, který byl součástí volebního slibu, pomohl v roce 2006 SMM vyhrát komunální volby. Poplatek předtím činil 41 korun za osobu na měsíc, což bylo ročně 492 korun.

Na možnost znovu zpoplatnit svoz odpadu se město připravovalo delší dobu. Debatovalo se o tom už před pandemií covidu, protože výdaje městského odpadového hospodářství se od roku 2007 postupně zdvojnásobily. Například Plán odpadového hospodářství na roky 2017 až 2025 připustil možnost znovuzavedení poplatku, aby se ulevilo městské kase. „Bylo by možné od občanů vybírat poplatek v celkové výši 824 Kč na obyvatele, což by celkově za rok mohlo přinést 55,2 milionu korun,” píše se v dokumentu. „Je to téma, které je potřeba řešit,“ prohlásil loni na zasedání zastupitelstva tehdejší náměstek primátora Marek Hrvol (ProMost). Rozhodnutí padlo až teď, 5. září na schůzi městské rady, která schválila vyhlášku na zpoplatnění odpadu a čeká jen na souhlas většiny zastupitelů.

Radnice předpokládá, že od lidí ročně vybere 30 až 35 milionů korun. Celkové výdaje za odpad přitom zřejmě přesáhnou sumu 70 milionů korun ročně, takže radnice bude celý systém dál významně dotovat. Kromě výjimek, které stanovuje zákon, za odpad nemají platit mostečtí senioři ve věku od 65 let, kterých je přibližně 12 tisíc. Radní zvažovali i model, že by od poplatku osvobodili i děti, ale nakonec z toho sešlo. Debatovalo se také o výši poplatku, který mohl přesáhnout i tisíc korun. Nakonec radní doporučí zastupitelům ke schválení roční sazbu 840 korun. „Vyhodnotili jsme, že je to optimální částka, která v přepočtu na den představuje pouhé dvě koruny a třicet haléřů za osobu. Například tříčlenná rodina zaplatí za den necelých sedm korun, což se dá podle mě zvládnout,“ sdělil primátor Marek Hrvol. Podle něj si Mostečané musí zvyknout na to, že odpady budou součástí výdajů rodinných rozpočtů tak, jak je to běžné ve většině obcí a měst ČR.

„Je potřeba, aby lidé začali nakládat s odpady hospodárně, aby začali víc třídit, a to je samozřejmě i smyslem zpoplatnění, protože náklady začínají být skutečně obrovské,“ uvedla radní Jana Falterová Zudová (ANO).

Složenek nebude třeba

Oproti roku 2006, kdy Mostečané za odpad platili složenkami nebo hotovostí v pokladně, chce radnice usnadnit úhradu s pomocí moderních technologií. Plátci budou moci využít i internetové bankovnictví nebo QR platbu přes Portál občana, v jehož platební bráně zjistí svůj jedinečný variabilní symbol a číslo účtu, kam mají peníze za odpad poslat. Poplatek bude splatný od ledna do konce roku a bude možné ho hradit po částech, třeba 70 korunami měsíčně.

Pokud zastupitelstvo vyhlášku schválí, město kvůli nové poplatkové agendě přijme dva zaměstnance. Úředníci budou řešit také neplatiče, po kterých bude město úhradu poplatku vymáhat exekučně. Kdo nezaplatí, tomu město například nepronajme zahrádku, nebytový prostor či prodejní stánek a nedostane finanční dar při narození dítěte.

