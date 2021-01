Jenže řada zastávek na Mostecku vypadá jako z jiného světa. Jsou to spíše hromádky plechu bez laviček a bez stěn, v horším případě je to jen tyč s čísly autobusů.

K nejhorším patří zastávka "Dolní Jiřetín, rozcestí". Starý cihlový přístřešek vypadá, jako by měl každou chvíli někomu spadnout na hlavu. Naštěstí žádná skupinka cestujících by dovnitř nevešla. Když Deník na podzim přístřešek fotil, byl plný vyhozeného nábytku a smetí.

Nehoda spíše hrozí jinde. Kuriozitou je autobusová zastávka bez přístřešku a bez samostatného stání v mostecké ulici ČSA poblíž gymnázia. Lidé tam musejí čekat na parkovišti a vyhýbají se autům, která přijíždějí na parkovací místa nebo z nich odjíždějí. "Je to divné," shodly se dvě ženy při čekání na autobus. Bylo to krátce poté, co musely na zastávce uhnout jednomu auto, které zajelo kolem stojanu MHD na parkovací místo, a další auto z vedlejšího místa couvalo přes zastávku na silnici.

Celkově se má situace v okrese zlepšovat. Nové zastávky jsou v plánu během chystané rekonstrukce tramvajové trati Most - Litvínov. Další vzniknou při úpravě prostranství u vlakového nádraží v Mostě. Letos se dočkají moderních zastávek hlavně Litvínované. Město buduje dopravní terminály v ulicích Mostecká a Podkrušnohorská.